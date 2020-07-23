Arricano: Компания не располагает документами, подтверждающими покупку Иваном Фурсиным ТРЦ Sky Mall

Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющая компания и девелопер ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, заявляет о бездеятельности правоохранительных органов в отношении расследования дела торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Sky Mall и не может подтвердить факт продажи ТРЦ бизнесмену Ивану Фурсину.

"Компания Arricano не имеет в своем распоряжении ни одного документа, который подтверждал бы информацию о приобретении господином Фурсиным права собственности на ТРЦ Sky Mall. Можно предположить, в частности, что г-н Фурсин, будучи бизнесменом, и видимо хорошо проинформированным о длительной и непростой истории ТРЦ Sky Mall, о решениях иностранных судов, об уголовном деле, о реальной стоимости ТРЦ, не является реальным владельцем и лишь создается впечатление добросовестного покупателя-собственника", - прокомментировала Arricano информацию о продаже ТРЦ агентству "Интерфакс-Украина".

По данным компании, после возобновления уголовного дела в октябре-2019 решением Генпрокурора, следственной группой не были приняты необходимые действия и неоднократно отклонялись ходатайства Arricano об аресте ТРЦ как вещественного доказательства. В результате, спустя месяц после возобновления дела произошло отчуждение ТРЦ и получено под него кредитов на $40 млн, сообщает Arricano.

"Создается впечатление в полной бездеятельности правоохранителей в направлении проведения проверки обстоятельств, а сам факт расследования носит лишь декларативный характер", - констатируется в заявлении.

В свою очередь Arricano ожидает результатов рассмотрения ситуации Временной специальной комиссией Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов после заседания 22 июля, однако подчеркивает, что таким образом государство "рискует нести материальную ответственность вместо преступников".

"Если ситуация в ближайшее время кардинально не изменится, Украину, как государство, вполне вероятно, ожидает международный инвестиционный арбитраж с суммой претензий иностранных инвесторов в $450-500 млн", - резюмирует Arricano.

Как сообщалось, конфликт вокруг ТРЦ Sky Mall длится с 2013 года. После победы на выборах в 2019 году Зеленский лично пообещал президенту Эстонии решить эту ситуацию и проконтролировать расследование. Позже в СМИ было обнародовано решение Лондонского суда, признавшего, что ТРЦ фактически был переоформлен путем ряда преступных деяний, к которым, в частности, причастен украинский предприниматель Андрей Адамовский.

Arricano - ведущий девелопер торговых центров в Украине с европейскими инвестициями. В 2013-2020 годах акции компании были размещены на Альтернативном рынке инвестиций (AIM) Лондонской фондовой биржи.

В настоящее время Arricano владеет и управляет пятью построенными торговыми центрами, владеет 49,9%-ной долей в торговом комплексе Sky Mall, а также земельными участками для дальнейшего строительства трех объектов, находящихся на стадии проектирования.

В январе 2018 года Arricano Real Estate Plc заявила об окончательной победе в Высшем суде правосудия в Лондоне в споре со Stockman Interhold S.A. (Британские Виргинские о-ва) о праве собственности на компанию Assofit Holdings Limited, ранее полностью владевшую киевским ТРК Sky Mall.

Для получения контроля над управлением и финансовыми потоками ТРЦ компании необходимо добиться восстановления корпоративной структуры активов Assofit, существовавшей на момент начала арбитражных споров. Для этого Assofit должна возобновить контроль над ООО "Призма Бета", доли в котором были переданы другим компаниям. Кроме того, в собственность "Призма Бета" необходимо вернуть ТРЦ со всеми составляющими объектами, которые в 2014 году были переведены в банк "Пивденный". В компанию Assofit также должны вернуться кредиты на общую сумму порядка $100 млн, права выплаты по которым были выведены на другие кипрские структуры.