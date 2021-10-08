Экономика

10:45 08.10.2021

Мецгер настаивает на отсутствии нарушений при выдаче Укрэксимбанком кредита на покупку ТРЦ Sky Mall

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Мецгер настаивает на отсутствии нарушений при выдаче Укрэксимбанком кредита на покупку ТРЦ Sky Mall

Государственный Укрэксимбанк (Киев) не допустил каких-либо нарушений при выдаче кредита в $60 млн компаниям, бенефициаром которых выступает гражданин Украины со статусом внутренне перемещенного лица Сергей Брюховецкий, на покупку ТРЦ Sky Mall, сообщил отстраненный в настоящее время от должности главы правления банка Евгений Мецгер.

"Служба безопасности Укрэксимбанка проверила компании, которым был предоставлен кредит. Никаких нарушений законодательства со стороны владельцев компаний не было выявлено. Кредит не является проблемным (!). Он должным образом обслуживается. Все условия по уплате процентов и тела кредита выполняются", – написал он в Facebook в пятницу.

По словам Мецгера, банк не допустил ни одного нарушения, имеет все документы и открыт для любых проверок со стороны органов досудебного следствия.

"Все денежные средства, выданные банком в качестве кредита, были использованы для рефинансирования задолженности в украинских банках и расчета на территории Украины с украинским юридическим лицом-продавцом актива", – подчеркнул он.

Мецгер также добавил, что банк получил в залог корпоративные права на $107 млн.

Как сообщалось, 4 октября на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Набсовет Укрэксимбанка 6 октября отстранил главу правления Мецгера на период расследования нападения на журналистов и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Сергея Ермакова.

Журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование, в котором говорится, что Укрэксимбанк выдал $6 млн кредита фирмам бизнесмена, чья компания ведет деятельность на временно оккупированной части Донецкой области (ОРДО), на которой действует при поддержке России группировки "ДНР", и платит налоги оккупационной власти.

Теги: #недвижимость #укрэксимбанк #sky_mall #мецгер
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