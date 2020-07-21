Рада приняла закон об условиях поддержки возобновляемой генерации

Верховная Рада приняла законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" в целом.

Соответствующее решение принято на внеочередной сессии парламента во вторник. За принятие законопроекта проголосовали 288 народных депутатов.

По итогам рассмотрения законопроекта в зале, он, в частности, не предусматривает продления срока действия зеленых тарифов на два года при их сокращении и сохранении действующих условий работы для СЭС до 1 МВт. В то же время Рада одобрила норму о так называемой зеленой металлургии, согласно которой в тариф на передачу ряда металлургических предприятий не будут включены затраты НЭК "Укрэнерго" на компенсацию по зеленым тарифам.

Как сообщалось, ряд профильных и бизнес-ассоциаций настаивала на продлении срока действия зеленых тарифов на два года при условии их сокращения