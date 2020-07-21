Экономика

11:57 21.07.2020

"Днепровагонмаш" с 22 июля начинает размещение 5-летних облигаций серий "А"-"D" на 200 млн грн

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"Днепровагонмаш" с 22 июля начинает размещение 5-летних облигаций серий "А"-"D" на 200 млн грн

АО "Днепровагонмаш" (ДВМ, Каменское Днепропетровской обл.), контролируемое финансово-промышленной группой "ТАС", с 22 июля начинает закрытое размещение облигаций серий "А"-"D" на общую сумму 200 млн грн (по 50 млн грн каждой серии).

Согласно опубликованным в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) проспектам эмиссии, срок обращения облигаций всех выпусков – пять лет с ежегодной офертой, выплата купона ежеквартально со ставкой 14% годовых в первый год обращения.

Андеррайтером выпуска выступает АО "ТАСкомбанк".

Ценные бумаги выпущены номиналом 1 тыс. грн по 50 тыс. шт. в каждой серии. Облигации серии "А" будут размещаться с 22 июля по 18 сентября, серии "В" – с 10 августа по 8 октября, "С" – с 31 августа по 29 октября, "D" – с 21 сентября по 19 ноября 2020 года.

Сроки погашения облигаций серии "А" – с 16 июля по 31 июля 2025 года, "В" – с 4 августа по 20 августа, "С" – с 25 августа по 10 сентября, "D" – с 15 сентября по 1 октября 2025 года.

Привлеченные от размещения облигаций средства планируется направить на техническое переоснащение и развитие мощностей (70%) и развитие альтернативных направлений (производство сельхозтехники, услуги по ремонту вагонов, производство спортивных тренажеров) – 30%.

Участники размещения облигаций – входящие в группу ТАС 26 компаний-резидентов, а также четырех нерезидента. В частности: ООО "Группа ТАС", ТАСкомбанк, ООО "Меридиан Актив", "ТАС Логистик", "ТАС Эссет Менеджмент", КУА "Темп", ПАО "ЗНВКИФ "Универсал ТМ", ФК "Европейское агентство по возврату долгов", страховые компании, депозитарий "ТИ-Инвест", АО "Опытно-экспериментальный завод №20 гражданской авиации", ООО "ТАС-Агро", ООО "КАН", "Соковый завод Кодымский", Асфальтобетонный завод "Столичный".

Участники-нерезиденты - зарегистрированные на Кипре Т.A.S. Overseas Investments Limited, Bailican Limited, Kintas Limited, Alkemi Limited.

Решение о размещении облигаций принято наблюдательным советом АО "Днепровагонмаш" 25 мая 2020 года.

"Днепровагонмаш" производит полувагоны глуходонные и люковые, хопперы крытые и открытые, платформы разной специализации и другие вагоны.

В 2019 году получил консолидированную чистую прибыль в размере 334,27 млн грн, что на 12,6% превышает аналогичный показатель 2018 года, консолидированный чистый доход вырос на 2% - до 3 млрд 320 млн грн.

Группа "ТАС" основана в 1998 году. Сфера ее бизнес-интересов охватывает финансовый сектор (банковский и страховой сегменты), промышленность, недвижимость, агросектор, венчурные проекты. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.

Теги: #облигации #днепровагонмаш
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