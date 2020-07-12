Экономика

16:37 12.07.2020

Экономический ущерб от наводнений в Китае в текущем году уже превысил $11 млрд

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Экономический ущерб от наводнений в Китае в текущем году уже превысил $11 млрд

Проливные дожди в ряде районов Китая вынудили китайские власти объявить предпоследний - второй уровень опасности наводнения, сообщили в воскресенье китайские СМИ.

Наивысшим уровнем опасности является первый.

Как следует из сообщений, уровень воды в 212 реках в стране повысился до угрожающего уровня, а 19 из них - его уже превзошел.

В результате наводнений более 140 человек погибли или считаются пропавшими без вести, затоплены 3,5 млн га сельскохозяйственных угодий, разрушены или частично пострадали более 28 тыс. домов и построек.

Власти оценивают экономический ущерб от стихии в 82,2 млрд юаней ($11.75 млрд).

Теги: #коронавирус #китай
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