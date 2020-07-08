Экономика

14:50 08.07.2020

Низкий спрос на кредиты в кризис блокирует прорыв правительственных программ по кредитованию – предправления Райффайзен банка Аваль

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Низкий спрос на кредиты в кризис блокирует прорыв правительственных программ по кредитованию – предправления Райффайзен банка Аваль

Низкий спрос на кредиты в кризис блокирует прорыв правительственных программ по кредитованию, сообщил председатель правления Райффайзен Банка Аваль (Киев) Александр Писарук.

"Важно сказать, что не стоило изначально ожидать прорыва, революции от новых программ – это были просто нереалистичные ожидания. Везде и всегда в кризис платежеспособный спрос на кредиты падает. А тот спрос, который растет, часто неплатежеспособный", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Писарук уточнил, что клиенты, которым банк бы выдал кредиты, не берут их ввиду ответственности и профессионализма, они откладывают инвестиционные проекты и оптимизируют управление рабочим капиталом в кризис для снижения рисков и затрат.

"Это, в свою очередь, ведет к падению спроса на краткосрочные и долгосрочные кредиты со стороны платежеспособных заемщиков", – отметил он.

Предправления Райффайзен Банка Аваль добавил, что кредиты, чаще всего, просят те заемщики, у которых начались проблемы с платежеспособностью, которые могут привести к непогашению кредита.

Писарук подчеркнул, что у каждого банка своя кредитная политика и сверхнадежные банки как Райффайзен Банк Аваль являются консервативными.

"Если мы не будем достаточно консервативными, то мы не будем надежными в такой степени. Мы горды тем что, будучи третьим банком по величине работающего кредитного портфеля, мы являемся самым надежным банком в стране в течение многих лет", – отметил он.

По словам Писарука, госпрограммы поддержки по кредитам имеют свои плюсы и минусы – они вносят так называемое "искажение рынка" и субсидируются за счет бюджета, возможности которого в Украине ограничены, поэтому ими следует аккуратно пользоваться.

Вместе с тем он отметил, что многие страны в кризис внедряют подобные программы, потому, что государство понимает, что бизнес, особенно, малый и средний, надо поддерживать

"Мне представляется, это хорошие программы и хорошие инициативы, особенно кредитные программы, поддерживаемые портфельными гарантиями правительства. По сравнению с некоторыми другими странами, правительство Украины неплохо структурировало эти программы, хотя структурировать такие программы оптимально в принципе тяжело", – добавил он.

Писарук подчеркнул, что Райффайзен Банк Аваль участвует и будет участвовать во всех госпрограммах.

"Мы пятый банк в стране по активам и третий крупнейший кредитор всех сегментов украинской экономики", – отметил он.

По мнению предправления Райффайзен Банка Аваль, пятилетние кредиты рефинансирования и процентные свопы также являются отличными инициативами, которые позволяют банкам выдать больше долгосрочных кредитов.

"Структурная проблема в банковской системе – отсутствие долгосрочных ресурсов: у нас нет рынков капитала, нет страховых компаний, нет частных инвесторов, у которых есть обычно длинные деньги. Поэтому, всегда, даже если есть избыточная ликвидность, существует большой разрыв по срокам погашения, что создает риск ликвидности и процентный риск", – пояснил он.

Писарук добавил, что Райффайзен Банк Аваль взял 400 млн грн рефинансирования, которые не нужны банку с точки зрения ликвидности, чтобы помочь Нацбанку Украины оттестировать пилотный проект.

"Мы не берем долгосрочное рефинансирование НБУ для покупки облигаций, которые являются более ликвидным инструментом, чем долгосрочные кредиты. (…) Из этих 400 млн грн мы уже 282 млн грн длинных кредитов выдали, и выдадим оставшиеся", – подчеркнул он.

Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.

Согласно данным НБУ, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов Райффайзен Банк Аваль занимал 5-е место (97,135 млрд грн) среди 75 действовавших банков.


Полный текст интервью с Александром Писаруком будет опубликован в ленте экономических новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #аваль #писарук #кредиты
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