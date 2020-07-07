Экономика

16:37 07.07.2020

МВФ должен приостановить платежи в Украину до назначения правительством независимого главы НБУ – Гонтарева

1 мин читать
МВФ должен приостановить платежи в Украину до назначения правительством независимого главы НБУ – Гонтарева

Экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева призывает Международный валютный фонд (МВФ) приостановить платежи в Украину до назначения правительством нового независимого главы НБУ.

"Чтобы защитить реформы, которые мы провели, МВФ должен объявить, что он не будет производить никаких дальнейших платежей Украине, если Зеленский не назначит главу (НБУ – ИФ), который будет защищать реформы", – сказала она в интервью изданию Central Banking. 

По словам Гонтаревой, МВФ должен также рассмотреть вопрос о требовании возврата предыдущих выплат Украине.

Теги: #гонтарева #нбу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:22 07.07.2020
Фриз требует от ГБР расследовать "политическое давление" на Смолия

Фриз требует от ГБР расследовать "политическое давление" на Смолия

14:39 07.07.2020
Новый глава НБУ должен быть не слишком консервативным - министр экономики

Новый глава НБУ должен быть не слишком консервативным - министр экономики

14:02 07.07.2020
Международные резервы Украины в июне выросли на 12,4% – НБУ

Международные резервы Украины в июне выросли на 12,4% – НБУ

22:27 06.07.2020
Член Совета НБУ Шапран инициирует расследование попытки утвердить Чурия замглавы Нацбанка на второй срок

Член Совета НБУ Шапран инициирует расследование попытки утвердить Чурия замглавы Нацбанка на второй срок

20:18 06.07.2020
Правление НБУ сожалеет о вердикте Совета НБУ по Чурию и ждет кадрового решения нового главы – и.о. главы НБУ

Правление НБУ сожалеет о вердикте Совета НБУ по Чурию и ждет кадрового решения нового главы – и.о. главы НБУ

17:41 06.07.2020
Глава Совета НБУ хотел одобрения Зеленским продления полномочий замглавы НБУ Чурия – Смолий

Глава Совета НБУ хотел одобрения Зеленским продления полномочий замглавы НБУ Чурия – Смолий

17:17 06.07.2020
Смолий советовал Зеленскому своих заместителей на должность нового главы Нацбанка

Смолий советовал Зеленскому своих заместителей на должность нового главы Нацбанка

13:19 06.07.2020
Совет Нацбанка отказался утвердить Чурия замглавы НБУ на новый срок

Совет Нацбанка отказался утвердить Чурия замглавы НБУ на новый срок

12:11 06.07.2020
НБУ необходимо согласовывать монетарную политику с правительством – глава Совета НБУ

НБУ необходимо согласовывать монетарную политику с правительством – глава Совета НБУ

13:12 04.07.2020
Зеленский: представители банковской сферы предложили кандидатуры на пост главы НБУ, мы их изучаем

Зеленский: представители банковской сферы предложили кандидатуры на пост главы НБУ, мы их изучаем

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Спрос на первичных аукционах ОВГЗ обвалился ниже 0,3 млрд грн

Украина обратилась в ЕК и Секретариат Энергосообщества за помощью в конфликте с оператором ГТС Словакии – глава оператора ГТС Украины

Украина получила EUR11,5 млн бюджетной поддержки от ЕС - Минфин

Петрашко отрицает необходимость пересмотра макропрогноза

Глава Минэкономики допускает снижение учетной ставки ниже уровня инфляции

ПОСЛЕДНЕЕ

Эксперты не ждут существенного роста цен на природный газ на фоне избытка предложения

Спрос на первичных аукционах ОВГЗ обвалился ниже 0,3 млрд грн

"Укрзализныця" возобновляет курсирование еще 12 пригородных поездов

Украина обратилась в ЕК и Секретариат Энергосообщества за помощью в конфликте с оператором ГТС Словакии – глава оператора ГТС Украины

Количество безработных перестало расти, но рабочие места перемещаются в "тень" - министр экономики

Украина получила EUR11,5 млн бюджетной поддержки от ЕС - Минфин

Петрашко отрицает необходимость пересмотра макропрогноза

Глава Минэкономики допускает снижение учетной ставки ниже уровня инфляции

ПриватБанк подаст кассацию на запрет суда истребовать принадлежащие банку 247 АЗС у компаний экс-владельцев банка

Пандемия нанесла экономике ЕС более сильный удар, чем ожидалось

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА