Экономика

16:25 06.07.2020

Хозсуд Киева 7 июля рассмотрит жалобу "Филип Моррис Украина" на штраф АМКУ

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Хозсуд Киева 7 июля рассмотрит жалобу "Филип Моррис Украина" на штраф АМКУ

Хозяйственный суд Киева на 7 июля назначил слушания по иску ЧАО "Филип Моррис Украина" и ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" к Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) об отмене крупных штрафов, наложенных на компании вместе с другими участниками рынка в 2019 году, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ЧАО.

"Мы не согласны с обвинениями АМКУ. Считаем их необоснованными и наносящими ущерб инвестиционному имиджу Украины, подрывающими веру иностранных инвесторов в справедливость системы. Мы предоставили Хозяйственному суду Киева аргументацию, которая подтверждает нашу позицию, и мы верим, что суд должным образом учтет наши аргументы", – прокомментировала предстоящее заседание директор департамента по внешним связям "Филип Моррис Украина" Наталья Бондаренко.

Она отметила, что консолидация бизнеса дистрибуции сигарет в руках одного дистрибьютора – "Тедис Украина" – является непосредственным результатом действий АМКУ, который в 2010-2011 годах согласовал серию соглашений о слияниях и поглощениях. Ведомство также утвердило соглашения о неконкуренции, которые сделали невозможным конкуренцию на рынке дистрибуции сигарет и установили постоянные и длительные (до 23 ноября 2021 года) барьеры выхода на монополизированный рынок для потенциальных конкурентов.

Бондаренко указала, что структура рынка дистрибуции сформировалась в результате, собственно, действий самого АМКУ, который предоставил все соответствующие разрешения без консультаций с производителями сигарет и не оставил производителям другого выхода, кроме как работать с одним дистрибутором. По ее словам, комитет также не предоставил компаниям "Филип Моррис" возможности ознакомиться и предоставить комментарии и возражения относительно доказательств, на которых основаны обвинения АМКУ.

Согласно информации на портале "Судебная власть Украины", 8 июля Хозсуд Киева также рассмотрит иск ООО "Тедис Украина" к АМКУ о признании недействительным его решения, а 9 июля – подобный иск к антимонопольному ведомству, поданный ПИИ "Империал Тобако Юкрейн" и ЧАО "Империал Тобакко Продакшн Украина".

В то же время информация о слушаниях 7 июля по иску компаний "Филип Моррис" на этом портале отсутствует.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в октябре 2019 года наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на производителей и дистрибьюторов сигарет: "ТЕДИС Украина" - 3,4 млрд грн, "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" - 370 млн грн, "Филип Моррис Украина" - 810 млн грн, ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" - 430 млн грн, ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" - 490 млн грн, "Империал Тобакко Продакшн Украина" - 170 млн грн, "Империал Тобакко Юкрейн" - 290 млн грн, ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" - 80 млн грн, ЧАО "А/Т табачная компания "В.А.Т.-Прилуки"- 450 млн грн, а также обязал эти компании прекратить нарушения.

Верховная Рада 3 июля отправила в отставку главу АМКУ Юрия Терентьева. Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский перед этим на совещании в Офисе президента заставил Терентьева написать заявление об отставке из-за штрафа, наложенного на табачного монополиста компанию "Тедис". Официальная информация на этот счет отсутствует.

Теги: #сигареты #филип_моррис #суд #амку
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