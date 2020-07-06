"Метинвест" намерен привлечь в ЧБТР EUR62 млн на инвестпроекты и пополнение оборотных средств

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" находится на финальной стадии переговоров с Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР) по 7-летней кредитной линии на общую сумму EUR62 млн, одобренной советом директоров банка.

Как сообщается в пресс-релизе компании в понедельник, привлеченные средства будут использованы "Метинвестом" для реализации своей инвестпрограммы и пополнения оборотного капитала. Окончательные условия финансирования будут согласованы в рамках подписания кредитной документации.

Генеральный директор группы Юрий Рыженков отметил, что компания с нетерпением ожидает начала сотрудничества с ЧБТР. "Это обозначит важный этап в истории "Метинвеста", ведь мы впервые будем сотрудничать с международной финансовой организацией. Кроме того, такое сотрудничество свидетельствует о поддержке и доверии со стороны Черноморского региона как к группе, так и к Украине. Отчасти это стало возможным благодаря высоким экологическим, социальным и управленческим стандартам группы, и мы стремимся их постоянно совершенствовать", - прокомментировал ситуацию топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщало Минэкономики в середине июня текущего года, ЧБТР профинансирует четыре проекта украинских компаний - Укргазбанка, "Галнафтогаза", "Метинвеста" и строительства школы в Киеве.

С начала деятельности банка в Украине реализуется 47 проектов на общую сумму в EUR738,9 млн. В частности, проекты сосредоточены в таких сферах как: потребительский сектор, финансовые учреждения, промышленность, производство товаров массового потребления, коммунальный сектор, телекоммуникационные услуги, энергетика, сырье и материалы.

Согласно годовому отчету ЧБТР, за минувший год сумма украинских проектов в кредитном портфеле банка выросла с EUR60,3 млн до EUR164,6 млн, а их доля увеличилась с 4,4% до 8,9% при доле Украины в акционерном капитале в 13,5%.

ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, РФ и Греции в капитале составляют по 16,5%, Румынии – 14%, Украины и Болгарии – по 13,5%, Азербайджана – 5%, Албании – 2%, Армении – 1%, Грузии и Молдовы – по 0,5%. Банк призван способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона.

Уставный капитал банка составляет 3,45 млрд евро, а его долгосрочные кредитные рейтинги находятся на уровне А- от S&P и А2 от Moody's.

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".