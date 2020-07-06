Экономика

13:44 06.07.2020

"Метинвест" намерен привлечь в ЧБТР EUR62 млн на инвестпроекты и пополнение оборотных средств

2 мин читать
"Метинвест" намерен привлечь в ЧБТР EUR62 млн на инвестпроекты и пополнение оборотных средств

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" находится на финальной стадии переговоров с Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР) по 7-летней кредитной линии на общую сумму EUR62 млн, одобренной советом директоров банка.

Как сообщается в пресс-релизе компании в понедельник, привлеченные средства будут использованы "Метинвестом" для реализации своей инвестпрограммы и пополнения оборотного капитала. Окончательные условия финансирования будут согласованы в рамках подписания кредитной документации.

Генеральный директор группы Юрий Рыженков отметил, что компания с нетерпением ожидает начала сотрудничества с ЧБТР. "Это обозначит важный этап в истории "Метинвеста", ведь мы впервые будем сотрудничать с международной финансовой организацией. Кроме того, такое сотрудничество свидетельствует о поддержке и доверии со стороны Черноморского региона как к группе, так и к Украине. Отчасти это стало возможным благодаря высоким экологическим, социальным и управленческим стандартам группы, и мы стремимся их постоянно совершенствовать", - прокомментировал ситуацию топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщало Минэкономики в середине июня текущего года, ЧБТР профинансирует четыре проекта украинских компаний - Укргазбанка, "Галнафтогаза", "Метинвеста" и строительства школы в Киеве.

С начала деятельности банка в Украине реализуется 47 проектов на общую сумму в EUR738,9 млн. В частности, проекты сосредоточены в таких сферах как: потребительский сектор, финансовые учреждения, промышленность, производство товаров массового потребления, коммунальный сектор, телекоммуникационные услуги, энергетика, сырье и материалы.

Согласно годовому отчету ЧБТР, за минувший год сумма украинских проектов в кредитном портфеле банка выросла с EUR60,3 млн до EUR164,6 млн, а их доля увеличилась с 4,4% до 8,9% при доле Украины в акционерном капитале в 13,5%.

ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, РФ и Греции в капитале составляют по 16,5%, Румынии – 14%, Украины и Болгарии – по 13,5%, Азербайджана – 5%, Албании – 2%, Армении – 1%, Грузии и Молдовы – по 0,5%. Банк призван способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона.

Уставный капитал банка составляет 3,45 млрд евро, а его долгосрочные кредитные рейтинги находятся на уровне А- от S&P и А2 от Moody's.

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #чбтр #инвестиции #метинвест
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:15 03.07.2020
ЧБТР высказывается за предоставление многосторонним банкам ликвидности для борьбы с последствиями пандемии COVID-19

ЧБТР высказывается за предоставление многосторонним банкам ликвидности для борьбы с последствиями пандемии COVID-19

11:50 02.07.2020
Заявления о политическом давлении на руководство НБУ создает риск снижения доверия инвесторов и граждан к госинститутам в стране

Заявления о политическом давлении на руководство НБУ создает риск снижения доверия инвесторов и граждан к госинститутам в стране

14:32 01.07.2020
Зеленский 1 июля вносит в Раду законопроект об "инвестнянях", гарантиях и льготах инвесторам на сумму свыше EUR30 млн

Зеленский 1 июля вносит в Раду законопроект об "инвестнянях", гарантиях и льготах инвесторам на сумму свыше EUR30 млн

11:46 01.07.2020
ЕИБ выделит EUR 50 млн на строительство новых помещений для UNIT.City

ЕИБ выделит EUR 50 млн на строительство новых помещений для UNIT.City

22:45 30.06.2020
Закон о стимулировании инвестиций и "инвестиционных нянях" уже готов к внесению в Верховную Раду

Закон о стимулировании инвестиций и "инвестиционных нянях" уже готов к внесению в Верховную Раду

14:31 24.06.2020
"Метинвест" выделил $250 тыс. на доставку СИЗ и медоборудования из Китая

"Метинвест" выделил $250 тыс. на доставку СИЗ и медоборудования из Китая

13:41 24.06.2020
"Метинвест" доставил гумпомощь из Китая для борьбы с коронавирусом в Украине

"Метинвест" доставил гумпомощь из Китая для борьбы с коронавирусом в Украине

10:20 23.06.2020
Один из крупнейших мировых инвестфондов Mubadala заинтересован в 7 украинских предприятиях - Кулеба

Один из крупнейших мировых инвестфондов Mubadala заинтересован в 7 украинских предприятиях - Кулеба

21:49 22.06.2020
Украина рассчитывает провести совещание Совета управляющих и бизнес-форум ЧБТР в Одессе этой осенью

Украина рассчитывает провести совещание Совета управляющих и бизнес-форум ЧБТР в Одессе этой осенью

12:16 17.06.2020
Агентство Sustainalytics присвоило "Метинвесту" рейтинг по экологии, соцполитике и корпоративному управлению ESG

Агентство Sustainalytics присвоило "Метинвесту" рейтинг по экологии, соцполитике и корпоративному управлению ESG

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский пообещал гендиректору ТИС Ставницеру равные условия для частных и государственных стивидорных компаний

НБУ на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней удовлетворил заявки двух банков на 1,4 млрд грн

НБУ 2 июля продал на межбанке $150 млн в поддержку гривни, в пятницу рынок успокоился

Глава НБУ рассказал о призывах политиков повысить уровень инфляции до 11% и ослабить курс до 30 грн/$1

Рожкова вступила в должность и.о. главы Нацбанка

ПОСЛЕДНЕЕ

Комиссия Ukrainian Startup Fund на восьмом Pitch Day определила 3 стартапа на получение гранта в $50 тыс.

НБУ необходимо согласовывать монетарную политику с правительством – глава Совета НБУ

Первый контейнерный поезд из Уханя прибыл на станцию УЗ "Киев-Лески"

И.о. гендиректора Ferrexpo назначен исполнительным директором компании ранее, чем планировалось

Прибыль порта "Южный" за пять месяцев 2020 года выросла на 1304%, сообщил Зеленскому его руководитель

Зеленский пообещал гендиректору ТИС Ставницеру равные условия для частных и государственных стивидорных компаний

Зеленский о курсе гривни: я сейчас не вижу, что мы должны что-то сдерживать

Шмыгаль рассчитывает на подписание меморандума о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС в 20-тых числах июля

НБУ на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней удовлетворил заявки двух банков на 1,4 млрд грн

НБУ 2 июля продал на межбанке $150 млн в поддержку гривни, в пятницу рынок успокоился

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА