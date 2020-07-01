Экономика

19:24 01.07.2020

Украинские ритейлеры фиксируют рост объемов товарооборота в юне, несмотря на снижение посещаемости ТРЦ – UTG

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Украинские ритейлеры фиксируют рост объемов товарооборота в юне, несмотря на снижение посещаемости ТРЦ – UTG

Украинские ритейлеры фиксируют увеличение объемов товарооборота на 10-50% в зависимости от категории товаров после возобновления работы торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в июне, при этом посещаемость ТРЦ снизилась на 20%, сообщила директор консалтинговой компании UTG Евгения Локтионова.

"Торговая недвижимость и ритейл в Украине восстанавливается. Ослабление карантинных мероприятий способствовало улучшению потребительских настроений и укреплению бизнес-активности в июне", - сообщила руководитель UTG агентству "Интерфакс-Украина".

Так, за три недели июня-2020 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост объемов продаж электроники в среднем составил 50%, товаров для спорта – 30%, одежды – 20%, товаров для детей – 18%, косметики и парфюмерии – 10%, обуви – 5%. При этом продажи товаров для животных сократились на 20%, констатируют в UTG.

"Посещаемость за три недели июня (после открытия ТРЦ) по сравнению с докарантинными показателями в среднем уменьшилась на 20%. Это мы связываем с тем, что в ТРЦ все еще не работали развлекательные зоны и рестораны", - пояснила Евгения Локтионова.

По данным UTG в период действия карантина в марте-мае 2020 года товарооборот украинских ритейлеров составил 255 млн грн, что на 2,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

При этом в марте-2020 показатель товарооборота возрос на 10,4% по сравнению с мартом-2019, а в апреле и мае 2020 года к апрелю и маю прошлого года показатель сократился на 15,5% и 2,7% соответственно.

Наибольшее снижение показателей товарооборота в марте-мае-2020 по сравнению с прошлым годом зафиксировано в Черновицкой (-15,8%), Закарпатской (-14,6%) и Хмельницкой (-12%) областях. Снижение товарооборота в Киеве составило 6%. При этом, если рассматривать ситуацию по областям, в ряде них был отмечен рост товарооборота. Так, в Киевской области рост составил 9,3%, Кировоградской – 7,8%, Черниговской – 6,2%.

Дальнейшее восстановление деловой активности в Украине, как и в Европе, будет способствовать стабильному росту показателей на рынке торговой недвижимости, считают эксперты UTG.

Теги: #статистика #товарооборот
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