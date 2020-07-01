Экономика

17:26 01.07.2020

Сбережения украинцев в I кв.-2020 сократились на 61,1 млрд грн -Госстат

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Сбережения украинцев в I кв.-2020 сократились на 61,1 млрд грн -Госстат

В первом квартале 2020 года доходы населения составили 874,4 млрд грн, расходы – 935,5 млрд грн, сбережения украинцев сократились на 61,1 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики в среду.

Как сообщает Госстат, в январе-марте текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года номинальные доходы населения выросли на 7,3%.

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в первом квартале 2020 года увеличились на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Располагаемый доход в расчете на одного человека за первые три месяца текущего года составил 16055 грн, что на 1457 грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Расходы населения в первом квартале-2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличились на 8,6%.

Теги: #доходы #сбережения #население #госстат
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