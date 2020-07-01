Экономика

14:35 01.07.2020

Кабмин утвердил выделение 35 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 на ремонт и строительство автодорог

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Кабмин утвердил выделение 35 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 на ремонт и строительство автодорог

Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонтов автодорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемы бюджетных средств для их финансирования, выделив из Фонда борьбы с COVID-19 Госагентству автомобильных дорог Украины 35 млрд грн.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Из этих средств 33 млрд грн выделено на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог, еще 2 млрд грн - на эксплуатацию, мелкий, текущий ремонт и содержание.

"В целом это дополнительные 1459 км дорог общего пользования в текущем году", - отметил в ходе рассмотрения решения министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Теги: #дороги #коронавирус #фонд #кабмин1
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