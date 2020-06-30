Экономика

18:47 30.06.2020

Зеленский радикально поддержал замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал – Саакашвили

1 мин читать
Зеленский радикально поддержал замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал – Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский занял очень радикальную позицию в замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, заявил глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили после первого заседания совета во вторник.

"Вместо налога на прибыль, который абсолютно коррупционный, вводится налог на выведенный капитал – это было поддержано президентом Зеленским. И он сказал очень четко: никаких полумер и никаких половинчатых решений – надо помочь украинской экономике", – сказал Саакашвили на брифинге.

По его словам, некоторые представители правительства говорили, что "мы не можем этого позволить", поэтому предлагали половинчатые меры, например, в некоторых областях.

"Надо брать риски, чтобы помочь экономике – очень понравилась концепция президента", – подчеркнул глава исполкома Нацсовета реформ.

Теги: #налоги #саакашвили #нацрада_реформ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:51 30.06.2020
Нацсовет реформ принципиально поддержал революционную реформ таможни – Саакашвили

Нацсовет реформ принципиально поддержал революционную реформ таможни – Саакашвили

18:37 30.06.2020
Саакашвили: президент поручил в июле обсудить на Нацсовете реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы

Саакашвили: президент поручил в июле обсудить на Нацсовете реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы

15:40 30.06.2020
Небанковские финучреждения Украины за 5 мес. увеличили уплату налога на прибыль на 25,4%

Небанковские финучреждения Украины за 5 мес. увеличили уплату налога на прибыль на 25,4%

20:11 24.06.2020
В ЕС перенесены сроки выполнения некоторых правил налогообложения

В ЕС перенесены сроки выполнения некоторых правил налогообложения

11:36 24.06.2020
СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 400 млн грн

СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 400 млн грн

20:13 22.06.2020
Саакашвили обсудил с набсоветом "Укрзализныци" план реформирования ж/д отрасли

Саакашвили обсудил с набсоветом "Укрзализныци" план реформирования ж/д отрасли

01:26 13.06.2020
Госбюджет недополучил 14 млрд грн с октября по март из-за "скруток" с НДС

Госбюджет недополучил 14 млрд грн с октября по март из-за "скруток" с НДС

18:30 12.06.2020
ГБР завершило досудебное расследование в отношении экс-пограничников, причастных к незаконному задержанию Саакашвили во время перемещения в Польшу

ГБР завершило досудебное расследование в отношении экс-пограничников, причастных к незаконному задержанию Саакашвили во время перемещения в Польшу

16:58 12.06.2020
В Украине могут запустить механизм процессуальных соглашений с прокурором - Саакашвили

В Украине могут запустить механизм процессуальных соглашений с прокурором - Саакашвили

16:41 11.06.2020
Группа "Нафтогаз" за 5 мес. перечислила в госбюджет 31 млрд грн

Группа "Нафтогаз" за 5 мес. перечислила в госбюджет 31 млрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский о налоге на выведенный капитал: Внедряйте и всё, без оговорок

Зеленский намерен заменить правоохранителей в экономике единым органом финрасследований и создать КиевСити – Саакашвили

Спрос на аукционах ОВГЗ упал в 3,2 раза и снижение ставок почти прекратилось

Задолженность по зарплате в Украине в мае выросла на 4,9% - Госстат

ГТС Украины на фоне ремонта Турецкого потока вновь продемонстрировала свою гибкость и надежность

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский о налоге на выведенный капитал: Внедряйте и всё, без оговорок

Зеленский намерен заменить правоохранителей в экономике единым органом финрасследований и создать КиевСити – Саакашвили

НБУ за июнь не оштрафовал ни один украинский банк за недочеты в финмониторинге

Число миллиардеров в мире выросло до рекордных 2825 в 2019 г.

Спрос на аукционах ОВГЗ упал в 3,2 раза и снижение ставок почти прекратилось

Экономика может потерять до $642 млн от преференций украинскому машиностроению в ProZorro

Задолженность по зарплате в Украине в мае выросла на 4,9% - Госстат

ПриватБанк обратится в ВС относительно отказа апелляционного суда принимать заявление о пересмотре решения по выплате А-Банку 364 млн грн

ГТС Украины на фоне ремонта Турецкого потока вновь продемонстрировала свою гибкость и надежность

Цена WTI сократила снижение, Brent подешевела до $41,12 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА