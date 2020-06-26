Экономика

12:02 26.06.2020

Tesco увеличила продажи на 7,9% в I финквартале, предупредила о вероятности убытка Tesco Bank

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Tesco увеличила продажи на 7,9% в I финквартале, предупредила о вероятности убытка Tesco Bank

Крупнейший британский продуктовый ритейлер Tesco Plc в первом квартале 2021 финансового года увеличил продажи и предупредил о вероятности существенного операционного убытка Tesco Bank в этом году из-за наращивания резервов для покрытия безнадежных долгов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, сопоставимые продажи по итогам квартала, завершившегося 30 мая, составили 13,38 млрд фунтов стерлингов ($16,6 млрд), что на 7,9% превышает их объем за аналогичный период годом ранее. В том числе в Великобритании и Ирландии они выросли на 8,2% - до 12,21 млрд фунтов.

Онлайн-продажи в Великобритании повысились примерно на 9%. Теперь на их долю приходится свыше 16% общего объема продаж в стране.

Компания заявила также, что ее банковский бизнес по итогам фингода, как ожидается, зафиксирует операционный убыток в диапазоне 175-200 млн фунтов.

Котировки акций Tesco растут на 0,2% в ходе торгов в пятницу. Капитализация компании с начала года упала примерно на 11%, в то время как фондовый индекс FTSE опустился почти на 18% за этот период.

Теги: #ритейл #финрезультат #tesco
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