"Метинвест Диджитал" перенес ИТ-инфраструктуру группы "Метинвест" на облачную платформу Microsoft Azure

"Метинвест Диджитал", центр IT-экспертизы крупнейшего украинского горно-металлургического холдинга "Метинвест", завершил проект по миграции ИТ-инфраструктуры группы на облачную платформу Microsoft Azure.

Как сообщается в пресс-релизе во вторник, компания перенесла в облако 680 серверов двух центральных дата-центров "Метинвеста", которые использовались для предоставления IT-сервисов группы. Из них 85 терминальных серверов были трансформированы в формат PaaS (Platform as a Service) Windows Virtual Desktop на 2 тыс пользователей, что стало первым внедрением такого решения в Украине.

При этом поясняется, что основная цель миграции – повысить эффективность, надежность и безопасность ИТ-инфраструктуры "Метинвеста", а также сделать ее более гибкой и адаптивной при внедрении проектов цифровой трансформации.

Проект миграции, который стал одним из крупнейших в Украине и продолжался почти 12 месяцев, "Метинвест Диджитал" реализовал в партнерстве с Infopulse и Microsoft. В прошлом году "Метинвест Диджитал" уже перенес на облачную платформу Azure все ИТ-сервисы активов группы в Европе и США.

Директор по информационным технологиям "Метинвеста", генеральный директор "Метинвест Диджитал" Сергей Детюк отметил, что переход к полноценному использованию облачных дата-центров – новый этап развития ИТ группы.

"Технологии и решения Microsoft Azure предоставят компании значительные преимущества. Во-первых, гибкость в масштабировании вычислительных ресурсов и систем хранения информации. Мы сможем быстрее реагировать на потребности бизнеса по развертыванию новых систем или сервисов. Во-вторых, высокий уровень надежности всей ИТ-инфраструктуры, в частности, информационной безопасности, позволит уменьшить риски простоя и обеспечить непрерывность бизнес-процессов наших предприятий. В-третьих, снижение капитальных и операционных затрат на поддержку инфраструктуры. Так, в 10-летней перспективе от миграции в облако мы сэкономим более 80 млн грн. Помимо этого, современная облачная инфраструктура – это фундамент для повышения производительности существующих ИТ-систем и оперативного внедрения инновационных технологий индустрии 4.0", - констатировал топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь генеральный директор "Microsoft Украина" Ян Питер де Йонг указал, что "Метинвест осуществил колоссальную цифровую трансформацию.

"Мигрируя в Azure, наши клиенты получают набор надежных облачных сервисов, который непрерывно расширяется, с максимально возможным уровнем безопасности, о котором заботятся команды экспертов, а также получают средства для соответствия стандартам, нормам и сертификациям, которым доверяют предприятия, правительства и стартапы по всему миру. Microsoft стремится помогать украинским компаниям модернизировать свой бизнес с помощью новейших технологий. Благодаря партнерству с Metinvest Digital и Infopulse, мы наблюдаем в Украине исключительный кейс мощной цифровой трансформации Метинвеста, которая поможет группе компаний развиваться дальше, внедряя новые инновационные решения в металлургической отрасли", - сказал Йонг.

Менеджер Infopulse добавил Алексей Машаров сообщил, что Infopulse – компания, которая находится на острие больших вызовов цифровой трансформации.

"Нас вдохновляют проекты и люди, принимающие такие вызовы ради изменений к лучшему. Когда нас пригласили принять участие в одном из крупнейших в Восточной Европе проектов миграции в облако, мы не смогли остаться в стороне. Наш опыт, уверенность в экспертизе и силах команды Infopulse, а также амбициозность целей и высокий уровень профессионализма команды "Метинвест Диджитал" были настоящим стимулом для нас, чтобы приложить максимум усилий для воплощения в жизнь этого, без преувеличения, масштабного проекта. Синергия двух команд позволила в достаточно сжатые сроки провести крайне продуктивные архитектурные сессии и разработать наиболее оптимальное решение, чтобы соответствовать высоким стандартам бизнеса "Метинвеста", - отметил Машаров.

"Метинвест Диджитал" создана в 2018 году как Центр экспертизы цифровых технологий.

Infopulse – украинская компания, входит в состав ведущей скандинавской IT-компании TietoEVRY и является международным поставщиком услуг в области разработки программного обеспечения, системной интеграции, кибербезопасности и управления IT-инфраструктурой.

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".