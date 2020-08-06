Экономика

17:39 06.08.2020

"Метинвест Диджитал" получил серебряные компетенции Microsoft по обеспечению безопасности и разработке облачных приложений

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"Метинвест Диджитал" получил серебряные компетенции Microsoft по обеспечению безопасности и разработке облачных приложений

 "Метинвест Диджитал", центр IT-экспертизы крупнейшего украинского горно-металлургического холдинга "Метинвест", прошел сертификацию и расширил статус сертифицированного партнера Microsoft компетенциями по обеспечению безопасности решений Microsoft Silver Security и разработки приложений Microsoft Silver Application Development.

Согласно пресс-релизу компании, компетенция Microsoft Silver Security подтверждает, что эксперты компании обладают глубокими техническими и управленческими знаниями, а также навыками и опытом, необходимыми для разработки, внедрения и управления комплексными программами информационной безопасности на платформе Microsoft по направлениям: защиты информации и пользовательских устройств; управления доступом и идентификацией пользователей; построения служб мониторинга событий и защиты от угроз кибербезопасности.

Сертификация Microsoft Silver Application Development свидетельствует о высоком уровне квалификации специалистов Метинвест Диджитал по разработке, внедрению и обслуживанию облачных приложений и служб Microsoft Azure от определения требований и проектирования до разработки, развертывания и мониторинга внедренных систем.

Генеральный директор "Метинвест Диджитал" Сергей Детюк отметил, что получение новых компетенций по технологиям Microsoft, лидера по предоставлению интеллектуальных решений для цифровой трансформации бизнеса – подтверждение высокого уровня профессионализма команды экспертов группы.

"Метинвест Диджитал" – молодая, но очень амбициозная компания, которая всего за два года своего существования стала сертифицированным партнером Microsoft по семи компетенциям. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем сертификацию, чтобы расширять свою экспертизу и обеспечивать наивысшее качество ИТ-решений для наших клиентов", - сказал Детюк, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Метинвест Диджитал" создана в 2018 году как Центр экспертизы цифровых технологий.

"Метинвест Диджитал" является сертифицированным партнером Microsoft. В прошлом году компания получила партнерский статус Microsoft Gold Certified Partner по компетенциям Gold Cloud Platform, Gold Data Platform, Gold Windows and Devices, Gold DevOps и Gold Data Analytics.

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #сертификация #microsoft #метинвест_диджитал
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