TUI проведет реструктуризацию во Франции в попытке сократить расходы
Германская TUI Group, крупнейший туроператор Европы, планирует сократить 60% персонала во Франции и закрыть все розничные магазины в стране в рамках реструктуризации своего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Как сообщается в пресс-релизе компании, почти 600 рабочих мест будут сокращены в соответствии с планом реструктуризации, который должен позволить французскому подразделению выйти на уровень безубыточности к 2021 году.
TUI France была убыточной еще до пандемии, которая сильно ударила по туристическому сектору из-за введенных по всему миру ограничений и повсеместного закрытия границ.
В связи с этим TUI поставила перед собой цель сократить накладные расходы на 30% в рамках всей группы и начала пересмотр своей деятельности.
Компания намерена перестроить модель бизнеса во Франции с акцентом на составляющие, приносящие высокую прибыль. Предложения, которые не генерируют достаточно доходов, будут исключены из портфеля, говорится в сообщении.
Сокращение рабочих мест в настоящее время обсуждается с представителями профсоюзов.
Акции TUI подешевели на 1,3% на торгах в среду. С начала текущего года капитализация компании упала на 54,6%.