Экономика

19:18 17.06.2020

TUI проведет реструктуризацию во Франции в попытке сократить расходы

1 мин читать
TUI проведет реструктуризацию во Франции в попытке сократить расходы

Германская TUI Group, крупнейший туроператор Европы, планирует сократить 60% персонала во Франции и закрыть все розничные магазины в стране в рамках реструктуризации своего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщается в пресс-релизе компании, почти 600 рабочих мест будут сокращены в соответствии с планом реструктуризации, который должен позволить французскому подразделению выйти на уровень безубыточности к 2021 году.

TUI France была убыточной еще до пандемии, которая сильно ударила по туристическому сектору из-за введенных по всему миру ограничений и повсеместного закрытия границ.

В связи с этим TUI поставила перед собой цель сократить накладные расходы на 30% в рамках всей группы и начала пересмотр своей деятельности.

Компания намерена перестроить модель бизнеса во Франции с акцентом на составляющие, приносящие высокую прибыль. Предложения, которые не генерируют достаточно доходов, будут исключены из портфеля, говорится в сообщении.

Сокращение рабочих мест в настоящее время обсуждается с представителями профсоюзов.

Акции TUI подешевели на 1,3% на торгах в среду. С начала текущего года капитализация компании упала на 54,6%.

Теги: #франция #tui #германия #реструктуризация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:46 17.06.2020
Правительство Украины намерено усилить энергосотрудничество с правительством Германии

Правительство Украины намерено усилить энергосотрудничество с правительством Германии

16:44 14.06.2020
Четыре страны ЕС получат 300 млн доз вакцины от коронавируса после ее одобрения

Четыре страны ЕС получат 300 млн доз вакцины от коронавируса после ее одобрения

23:57 13.06.2020
Полиция выдавливает участников массовой манифестации в Париже с площади Республики

Полиция выдавливает участников массовой манифестации в Париже с площади Республики

18:59 12.06.2020
Ермак обсудил с внешнеполитическим советником Макрона детали Минского переговорного процесса

Ермак обсудил с внешнеполитическим советником Макрона детали Минского переговорного процесса

19:58 11.06.2020
Канцлер ФРГ призвала Китай к дальнейшим шагам по открытию рынка

Канцлер ФРГ призвала Китай к дальнейшим шагам по открытию рынка

19:40 11.06.2020
Зеленский сменил посла Украины во Франции

Зеленский сменил посла Украины во Франции

23:13 09.06.2020
Макрон и Меркель призвали руководство ЕС на должном уровне подготовиться к возможным новым пандемиям

Макрон и Меркель призвали руководство ЕС на должном уровне подготовиться к возможным новым пандемиям

09:29 09.06.2020
Франция не будет вводить повторную общую изоляцию даже при второй волне Covid-19 - ученый

Франция не будет вводить повторную общую изоляцию даже при второй волне Covid-19 - ученый

07:08 07.06.2020
Глава МИД ФРГ посетовал на сложности в отношениях с США

Глава МИД ФРГ посетовал на сложности в отношениях с США

02:43 06.06.2020
Франция не будет вводить повторную общую изоляцию даже при второй волне Covid-19

Франция не будет вводить повторную общую изоляцию даже при второй волне Covid-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Профильный комитет Рады отказался поддержать обновленную программу правительства

Кабмин установил приоритетное использование украинского угля на ТЭС

Запуск СПГ-терминала в Хорватии открывает новые возможности для украинских трейдеров – Макогон

Moody's вслед за суверенным повысило рейтинги 6 украинских банков и пересмотрело прогноз на "позитивный"

Минфин Украины понизил ставку 3-х мес. ОВГЗ до 7,5% и 6-мес. до 8%

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрводка" раскритиковала решение финкомитета ВР рекомендовать к принятию законопроект о сохранении госмонополии на производство спирта до октября

МАУ отменила большую часть международных рейсов до 1 августа, начнет восстанавливать с туристических направлений

Минюст Украины хочет обязать предприятия раскрыть бенефициаров до конца года

Профильный комитет Рады отказался поддержать обновленную программу правительства

Введение пошлины на импортное дизтопливо угрожает сбору урожая – УКАБ

Программа повышения пенсий является одним из основных достижений правительства за 100 дней - Лазебная

Кабмин смягчил требования к заемщикам по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Минцифры формирует общественный совет ведомства

Кабмин установил приоритетное использование украинского угля на ТЭС

Премьер поручил Минфину провести аудит расходов Фонда борьбы с COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА