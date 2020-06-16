Экономика

18:53 16.06.2020

McDonald's сократил продажи в США в мае на 5% после двузначного падения в апреле

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McDonald's сократил продажи в США в мае на 5% после двузначного падения в апреле

Американская McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, сократила сопоставимые продажи в США в мае на 5,1% в годовом выражении.

В апреле падение составляло 19,2%, поэтому данные за прошлый месяц рынок воспринял позитивно. Рост котировок акций компании в начале торгов во вторник достигал 2%.

Сопоставимые продажи с начала текущего квартала (в апреле-мае) сократились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также McDonald's сообщила, что в США в эти два месяца работали около 99% ее ресторанов, в мире - 95%.

Сопоставимые продажи в мире за последние два месяца снизились на 29,8%, в том числе в апреле - на 39%, в мае - на 20,9%.

"Я уверен в наших способностях справиться с текущими проблемами и выйти из пандемии с конкурентными преимуществами", - заявил главный исполнительный директор компании Крис Кемпчински.

Другая американская компания Yum! Brands Inc, оператор KFC, Pizza Hut и Taco Bell, на прошлой неделе сообщила о снижении сопоставимых продаж в мире в апреле-мае на 19%. В основном это связано с двузначным падением показателя за пределами США, поскольку во многих странах рестораны остаются закрытыми. При этом на американском рынке был отмечен рост продаж в последние два месяца, пишет The Wall Street Journal.

Carrols Restaurant Group, крупнейшая американская франшиза Burger King, в понедельник заявила об увеличении продаж в ресторанах за первую неделю июня почти на 3% относительно того же периода прошлого года. Для сравнения, падение показателя в последнюю неделю марта достигало 34%.

Теги: #макдональдс
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