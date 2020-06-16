Экс-замдиректора филиала УЗ "Пассажирская компания" назначен исполнительным директором ЮЗЖД

Исполняющим директором филиала АО "Укрзализныця" - "Юго-Западная железная дорога" - назначен Артем Миронович.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, решение о назначении утверждено приказом правления компании.

Как отмечает "Укрзализныця", до этого назначения Миронович работал в железнодорожной отрасли с 2015 по 2019 гг. В частности, в 2015-2017 гг. был заместителем директора регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", с 2018 по 2019 гг. – заместителем директора филиала "Пассажирская компания".

Ранее Миронович возглавлял правление корпорации "Укрбудматериалы", был директором филиала Amberger Kaolinwerke (Германия) и генеральным директором корпорации "Интелгруп".