Экономика

18:51 16.06.2020

Экс-замдиректора филиала УЗ "Пассажирская компания" назначен исполнительным директором ЮЗЖД

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Исполняющим директором филиала АО "Укрзализныця" - "Юго-Западная железная дорога" - назначен Артем Миронович.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, решение о назначении утверждено приказом правления компании.

Как отмечает "Укрзализныця", до этого назначения Миронович работал в железнодорожной отрасли с 2015 по 2019 гг. В частности, в 2015-2017 гг. был заместителем директора регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", с 2018 по 2019 гг. – заместителем директора филиала "Пассажирская компания".

Ранее Миронович возглавлял правление корпорации "Укрбудматериалы", был директором филиала Amberger Kaolinwerke (Германия) и генеральным директором корпорации "Интелгруп".

Теги: #уз #юзжд
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