Экономика

17:44 10.09.2019

Запрет "Укрзализныци" на грузоперевозки по ЮЗЖД грозит остановкой производства – ПСГ "Ковальская"

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Запрет "Укрзализныци" на грузоперевозки по ЮЗЖД грозит остановкой производства – ПСГ "Ковальская"

Промышленно-строительная группа (ПСГ) "Ковальская" заявила об угрозе остановки производства на предприятиях группы из-за введенного ранее "Укрзализныцей" ограничения на грузоперевозки по Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД).

"По состоянию на 9 сентября, 254 из 380 собственных вагонов ПСГ "Ковальская" обездвижены на маршрутах следования. Такие действия монополиста приводят к значительным потерям компании и грозят приостановкой производства. Сейчас потребность предприятий группы обеспечены сырьем лишь на 25-30%", – говорится в сообщении пресс-службы ПСГ.

По данным компании, ежедневно предприятия группы нуждаются в 160-170 вагонах щебня и цемента, в то время как за последние три дня поступило лишь 60 вагонов. "Запасов может не хватить на ближайшие три дня действия моратория на перевозки", - отмечается в сообщении.

Кроме того, за последние 2-3 года оборот вагонов значительно вырос, на некоторых участках маршрутов показатель достигает 16 дней при норме 3-4 дня, заявляет гендиректор ПСГ "Ковальская" Сергей Пилипенко.

"Все строительные грузы практически приостановлены. Большинство производителей или уже остановились, или на грани остановки. Непрофессиональная деятельность руководства монополиста приводит к полному коллапсу строительной отрасли. Мы призываем акционера УЗ в лице министра инфраструктуры вмешаться в ситуацию и создать необходимые условия для бизнес-деятельности на железной дороге", - цитирует пресс-служба гендиректора ПСГ.

Теги: #грузоперевозки #укрзализныця #юзжд
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