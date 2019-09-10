Экономика

16:56 10.09.2019

"Укрзализныця" с 11 сентября вводит запрет на грузовые перевозки по ЮЗЖД

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"Укрзализныця" с 11 сентября вводит запрет на грузовые перевозки по ЮЗЖД

 АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) вводит ограничение грузоперевозок по Юго-Западной железной дороге для всех отправителей и получателей для всех видов грузов.

Как отмечается в соответствующем разделе сайта компании, ограничение вводится согласно телеграмме ЦЦО/47 от 9 сентября 2019 года и будет действовать до 14 сентября 2019 года.

Кроме того, с 11 сентября вводится конвенция на контейнерные и контрейлерные перевозки всех получателей в Литве. Действовать она будет до отмены.

"Укрзализныця" вынуждена вести временную конвенцию касательно отправки грузов назначением на станции регионального филиала "Юго-Западная железная дорога". Неэффективное планирование и использование ресурсов менеджментом указанного регионального филиала привело к накоплению вагонов на узловых станциях железной дороги и сбоев в ее работе", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в "Укрзализныце".

В компании добавили, что в настоящее время перед руководителем филиала "Юго-Западная железная дорога" поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить выгрузку брошенных вагонов и отправить их к местам погрузки.

"Указанный региональный филиал имеет для этого достаточно локомотивов и запас горюче-смазочных материалов. А главное - все рычаги влияния для решения и недопущения подобных ситуаций", - считают в УЗ.

Ранее глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщал, что компания будет принимать меры предосторожности, чтобы клиенты не использовали вагоны, как склады на колесах.

"Мы введем услугу по переносу следующей грузовой операции для тех, кто не укладывается в нормативные сроки. Сначала для вагонного парка "Укрзализныци", а затем и частного парка. Мы призываем к ответственному и эффективному использованию грузовых ресурсов. Из-за скопления зерновозов будем автоматически вводить конвенции", - отмечал он.

Теги: #укрзализныця #ограничения #юзжд
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