Экономика

10:49 04.06.2020

"Нафтогаз" рассчитывает на упрощение регулятором в ближайшее время процедуры по смене поставщика газа населением

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"Нафтогаз" рассчитывает на упрощение регулятором в ближайшее время процедуры по смене поставщика газа населением

"Нафтогаз" рассчитывает, что энергорегулятор в ближайшее время примет решения по упрощению процедуры смены бытовыми потребителями (населением) поставщика природного газа в рамках запланированного с 1 июля 2020 года открытия розничного рынка, сообщил глава ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

"В ближайшее время НКРЭКУ должна принять постановление, которое упрощает процедуру перехода клиента, в частности ужать сроки перехода максимум до 21 дня. Переход можно будет осуществлять разными способами: не только в центре обслуживания, но и онлайн, через уполномоченных агентов, и обязательно с минимальным пакетом документов", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в настоящее время сменить поставщика крайне сложно, поскольку процесс занимает от 60 до 110 дней и требует от клиента много времени и усилий на сбор и подачу необходимых справок и заявок.

"Смену поставщика необходимо сделать "клиентоцентричной". Должен быть легкий способ перехода, по сути в пару кликов, когда новому поставщику подается минимальное количество документов, он занимается вопросами перевода клиента и нет никаких препятствий в виде внезапно возникающих долгов. Более того, имеющиеся долги не должны препятствовать смене поставщика. Если клиент признает долг, нужно договариваться о реструктуризации, если не признает – переводить вопрос в судебную плоскость", - пояснил Рабинович.

Топ-менеджер "Нафтогаза" уточнил, что переход можно будет осуществить на сайте газопоставляющей компании через форму, в которую потребуется загрузить несколько документов: паспорт, код и счет (платежку) за распределение от облгаза, где указаны адрес и EIC-код.

"Это минимально достаточный перечень для нового договора поставки. Плюс надо будет подать заявку на присоединение. Сейчас требуется оригинал с подписью, который человек должен принести. Наше предложение: делать это онлайн с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), Mobil ID, Smart ID - передал и забыл. Данные клиента вносятся в информационную платформу Оператора ГТС - именно там хранятся все данные о том, за каким поставщиком закреплен потребитель, - и максимум через 21 день он переходит к другому поставщику", - отметил он.

Рабинович не ожидает, что с первого дня открытия рынка домохозяйства массово начнут менять поставщика газа, но со временем потребитель начнет оценивать качество услуг и предлагаемые продукты.

"Мы тоже придерживаемся позиции, что с 1 июля не будет массового перехода потребителей. Я бы выделил три-четыре группы людей, которые захотят сменить поставщика. Первая - недовольные сложившимися отношениями с имеющимся поставщиком, которые говорят, что намучились с монополистами и ожиданием в очередях центров обслуживания. Вторая – назовем их "любопытные" - захотят проверить, действительно ли они могут сменить поставщика или это какая-то псевдореформа. Третьи – зрелые, у которых давно сформировалась потребность в современных сервисах, например, общаться с поставщиком онлайн, платить через личный кабинет, передавать показания счетчика через чат-бот. Четвертая – экономные, которые будут подбирать пакет с подходящими условиями оплаты. С включением маркетинговых механизмов ситуация изменится", - резюмировал он.

Как сообщалось, открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано с 1 мая 2020 года, но в связи с введением карантина из-за распространения вируса COVID-19 сроки были перенесены на два месяца – с 1 июля.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.


Полностью интервью будет опубликовано на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua

Теги: #нафтогаз #рабинович
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