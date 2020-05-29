Экономика

20:20 29.05.2020

Зеленский подписал закон об освобождении от ЕСВ лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность

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Зеленский подписал закон об освобождении от ЕСВ лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (по устранению дискриминации по кругу плательщиков) №592-ІХ, который освобождает от уплаты ЕСВ физлиц-предпринимателей пенсионного возраста и самозанятых в сфере науки, литературы, культуры и медицины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон предусматривает освобождение самозанятых лиц, физических лиц-предпринимателей, которые имеют основное место работы, от уплаты за себя единого социального взноса за месяцы, за которые работодатель уплатил страховой взнос за них, с 1 января 2021 года.

Кроме того, отменяется обязанность физических лиц-предпринимателей (кроме избравших упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности), лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства платить минимальный размер единого социального взноса за месяцы, за которые не было получено дохода (прибыли).

Также закон позволяет государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности физическими лицами-предпринимателями, которые не совершали такой деятельности и не получали доходов за период, начиная с 2017 года, путем списания им сумм недоимки по единому социальному взносу, а также штрафов и пени, начисленных на такие суммы, при условии представления ими в соответствии с законом необходимых документов.

Как сообщалось, 13 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о сборе и учете единого социального взноса (по устранению дискриминации по кругу плательщиков, законопроект №2166).

Теги: #исключение #закон #есв
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