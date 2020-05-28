Экспорт иранской нефти в Венесуэлу не противоречит международному праву - иранский дипломат

Посол Ирана в Венесуэле Ходжатолла Солтани заявил, что экспорт нефти в Венесуэлу осуществляется в соответствии с международными правилами, несмотря на санкции со стороны США в отношении обеих стран, сообщает в среду агентство IRNA.

"Поставки нефти в Венесуэлу соответствовали международным нормам и правилам", - заявил Солтани.

По его словам, важно, что Венесуэла и Иран создали свой собственный механизм поставок и расчетов, при этом поставки полностью оплачены.

Исламская республика Иран направила в Венесуэлу пять танкеров с 1,5 млн баррелей горючего. Первый из пяти танкеров с горючим из Ирана для Венесуэлы вошел в территориальные воды страны 24 мая. Второй и третий танкеры прибыли в Венесуэлу 26 и 27 мая. Еще два, вероятно, прибудут к 1 июня.

Ранее американское издание Wall Street Journal сообщало, что США планируют блокировать доставку иранского горючего в Венесуэлу. В частности, не исключается введение санкций против экипажей судов, которые осуществляют доставку, и арест самих танкеров в случае их захода в порты третьих стран для дозаправки.

В связи с американскими угрозами постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада предупредил генсека ООН о том, что такие возможные действия США противоречат международным законам.