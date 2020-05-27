Украинские виноградари и виноделы призывают власти страны снизить налоговую нагрузку и ввести пошлины на импорт для поддержания отрасли

Украинские виноградари и виноделы обратились к президенту и правительству с просьбой уменьшить налоговую нагрузку для минимизации экономических последствий пандемии COVID-19 и общенационального карантина.

Как сообщили в пресс-службе Bayadera Group, инициативу поддержали более 50 виноградарских хозяйств и крупнейшие винодельческие предприятия.

"В открытом письме предложили, в частности, ввести специальный режим налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся выращиванием многолетних насаждений, виноградарством и виноделием. В связи с ухудшением экономической ситуации в отрасли и неблагоприятными климатическими условиями в Причерноморском регионе в этом году призывают отменить некоторые налоговые сборы и уменьшить финансовую нагрузку", - говорится в сообщении Bayadera Group.

Кроме того, в связи с негативными последствиями пандемии национальные производители призывают правительство поддержать их путем предоставления более лояльных условий представления в торговых сетях, увеличения доли украинского вина и введения пошлин, как защитного механизма.

"Существенный рост импорта алкогольных напитков в Украине наблюдается в течение последних трех лет. Например, в торговых сетях по итогам 2019 года доля импортного вина составляет 58%, игристых вин - 51%, вермутов и аперитивов - 69%", - заметили в Bayadera Group.

Виноградари и виноделы надеются, что в связи с затруднительной ситуацией, сложившейся в результате пандемии и введения карантина, власть примет предложенные меры в ближайшее время.