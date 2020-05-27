Amazon ведет переговоры о покупке разработчика беспилотных автомобилей Zoox

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. ведет переговоры о покупке стартапа Zoox Inc., что позволит компании расширить присутствие на рынке технологий беспилотного вождения.

Компании обсуждают сделку, в рамках которой Amazon может заплатить за покупку Zoox менее $3,2 млрд - во столько компания была оценена в ходе раунда привлечения финансирования в 2018 году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Компаниям может потребоваться несколько недель на обсуждение соглашения, при этом на текущий момент нет гарантий, что переговоры приведут к заключению сделки, отметил один из источников.

Zoox, основанная в 2014 году, занимается разработкой оборудования и программного обеспечения для создания управляемых компьютером электротакси, для вызова которых нужно будет использовать мобильное приложение.

Amazon несколько лет назад создала команду, специализирующуюся на технологии беспилотного вождения, что частично связано с желанием доставлять большее количество товаров самостоятельно. Ритейлер осуществил ряд инвестиций в отрасль, в том числе приняв участие в раунде финансирования компании Aurora Innovation Inc. в размере $530 млн.

Цена бумаг Amazon в ходе дополнительных торгов во вторник растет на 0,2%.