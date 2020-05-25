Легальный рынок нагреваемого табака в Украине может сократиться вдвое, нелегальный вырасти в 5 раз - мнение

Подписанный президентом налоговый закон №466-IX (законопроект №1210) в перспективе может привести к падению легального рынка табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТИЭН) вдвое и росту нелегального более чем в пять раз, сообщила компания "Филип Моррис Украина" агентству "Интерфакс-Украина".

В компании указали, что одна из норм закона предусматривает резкое и единовременное повышение с начала 2021 года ставки акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева в четыре раза, что, по информации "Филип Моррис Украина", приведет к резкому увеличению цен на ТИЭН больше чем на 50%.

"В результате цена на ТИЭН в Украине станет выше, чем в соседних странах, таких как Молдова, Беларусь и Россия. Так, цена за стандартную транспортную упаковку (200 блоков) в Молдове станет ниже отечественной на $670, в Беларуси - на $750, а в России - на $540", - отметили в табачной компании.

Результатом такого сценария будет разрушение легального рынка данного вида продукции и рост ее серого импорта и контрабанды в Украину из соседних стран - в первую очередь из России и Беларуси, поясняет "Филип Моррис Украина".

"По нашим подсчетам, легальный рынок ТИЭН может сократиться на 50%, а нелегальный - возрасти более чем в пять раз. Положения закона №466-IX фактически уничтожат легальный рынок ТИЭН в Украине, что приведет к падению поступлений в бюджет", - заметили в компании.

При этом указывается, что более 600 тыс. совершеннолетних курильщиков в Украине переключились с традиционных сигарет на системы электрического нагрева табака, и резкий рост цен может заставит часть тех, кто уже переключился на ТИЭН, перейти на контрабандную продукцию, а других - вернуться к более вредным традиционным сигаретам.

"Филип Моррис Украина" считает, что с целью недопущения дестабилизации рынка должно быть предусмотрено плановое и постепенное повышение ставок акцизного налога на ТИЭН.

"Кроме того, поскольку эти продукты не являются сигаретами и имеют потенциал снижения риска, они должны облагаться иначе, чем традиционные сигареты. Профильная ассоциация "Укртютюн" уже внесла предложение индустрии замедлить темпы роста ставок акциза на ТИЭН до 35% в год, что будет соответствовать европейской практике", - сообщили в компании.

Как сообщалось, президент 21 мая подписал скандальный закон с поправками в Налоговый кодекс об усовершенствовании администрирования налогов и устранении технических несогласованностей в налоговом законодательстве, принятый 16 января этого года.