"Энергоатом" предполагает снять ограничения по продаже электроэнергии ГарПоку в июне

НАЭК "Энергоатом" намерен в июне вернуться к поставкам ГП "Гарантированный покупатель" электроэнергии в рамках специальных обязательств (ПСО) в полном объеме.

"С понедельника будет подписан новый договор с ГарПоком на поставки ему электроэнергии в июне в полном объеме. Мы провели анализ ситуации и сценариев, которые у нас развивались с ГП с февраля, и пришли к выводу, что и для ГарПока, и для нас более эффективным является ввод таких ограничений на краткосрочный период", – сказал врио президента "Энергоатома" Петр Котин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он подчеркнул, что ограничения отпуска "ГарПоку" электроэнергии, действующие с середины февраля, были введены из-за большой задолженности ГП и исключительно с целью защиты интересов генерирующей компании.

Котин уточнил, что за уже отпущенную электроэнергию "ГарПок" должен "Энергоатому" больше 5 млрд грн, а уровень его расчетов в среднем составляет около 50%, выразив сомнение в том, что ситуация с погашением долгов может быть улажена в ближайшее время и что ГарПок сможет избежать накопления задолженности перед атомной генерацией в дальнейшем.

В то же время, по его словам, "Энергоатом" снова вынужден будет ввести ограничения отпуска электроэнергии ГарПоку, если ГП не будет рассчитываться за нее и "снова уйдет в долги".

При этом руководитель генкомпании заявил, что для покрытия потребностей населения достаточно и половины производимой ей электроэнергии. Остановку продажи "Энергоатомом" электроэнергии на торгах Украинской энергобиржи, куда компания начала выходить с 1 апреля, после усиления ограничений ГарПока", Котин объяснил критикой этих действий профильным министерством.

"Со стороны Минэкоэнерго прозвучала серьезная критика в наш адрес, что из-за своих предложений на УЭБ мы разрушаем схему работы и ценообразование на рынке", – прокомментировал Котин.

Как сообщалось, Кабинет министров 20 мая снизил для НАЭК "Энергоатом" долю обязательной продажи госпредприятию "Гарантированный покупатель" произведенной генкомпанией электроэнергии до 80% с действующих 85%. С 29 марта "Энергоатом" ограничил на 40% отпуск электроэнергии ГП "ГарПок" с поставкой на апрель из-за задолженности последнего, с 12 февраля такое ограничение составляло 25%.

НАЭК "Энергоатом" выходил на торги УЭБ с 1 апреля, реализовав на нескольких торговых сессиях на протяжении месяца 0,5 млн МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки (около 15% предложенного объема), цены продажи по сравнению со стартовыми снижались от 18,3% до трети и составляли от 1014 грн/МВт-ч до 1254 грн/МВт-ч. По результатам торгов в мае, 8 мая компания реализовала все предложенные к продаже 216 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки по цене 1059,28 грн/МВт-ч, что на 24,4% ниже стартовой (1400 грн/МВт-ч), 4 мая – 332,928 тыс. МВт-ч (60% предложенного объема) по цене 1223,41 грн/МВт-ч (на 12,6% ниже стартовой, составляющей 1400 грн/МВт-ч). Последние торги состоялись 12 мая, на которых было реализовало 55,296 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки по цене 1057,85 грн/МВт-ч, что на 24,5% ниже стартовой (1400 грн/МВт-ч).