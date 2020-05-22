Передача объектов "Укрбуда" идет в плановом режиме, проблемы застройщика нужно решать на государственном уровне – Кличко

Передача 23 объектов корпорации "Укрбуд" холдинговой компании "Киевгорстрой" идет в плановом режиме, существующие проблемы со строительством не входят в компетенцию городских властей, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня передача объектов "Укрбуда" в "Киевгорстрой" происходит в плановом режиме. Речь идет о 23 объектах - небольшом офисном центре и 22 жилых комплексах. Пять из них "Киевгорстрой" уже принял на баланс и осуществляет стройработы. Но на сегодня есть три проблемных вопроса и они не входят в компетенцию городского головы и городской власти", - сказал Кличко в ходе брифинга в пятницу, комментируя рекомендацию президента Украины подключиться к вопросу "Укрбуда".

По его словам, проблемы касаются строительства четырех ЖК на землях Министерства обороны Украины, затягивания принятия в эксплуатацию объектов Государственной архитектурно-строительной инспекцией (ГАСИ) и недостатком финансирования в размере 2 млрд грн для достройки объектов, что зависит от Государственного ипотечного учреждения.

"Поэтому я не совсем понимаю, почему президент так сказал, и как именно Кличко (может подключаться - ИФ) куда-то в деятельность государственных органов, таких как Минобороны, ГАСИ или Государственное ипотечное учреждение", - отметил мэр.

Он также добавил, что городская власть рассматривает вопрос внесения в Киевсовет предложения отменить паевые взносы для "Киевгорстроя" для снижения финансовой нагрузки на застройщика.

Как сообщалось, 22 мая на сайте президента Украины набрала необходимые 25 тыс. голосов петиция, в которой Владимира Зеленского просят помочь снять искусственные ограничения со стороны чиновников Государственной архитектурно-строительной инспекции, КГГА и Киевсовета, Минобороны Украины для передачи ХК ЗАО "Киевгорстрой" жилых комплексов корпорации "Укрбуд" и их достройки.

Подписанты просят Зеленского поручить первому заместителю руководителя Офиса президента Сергею Трофимову провести соответствующие совещания, а также осуществить необходимые другие действия с представителями вышеупомянутых органов власти и местного самоуправления, направленные на скорейшее урегулирование спорных вопросов и возобновление процесса передачи объектов строительства ЖК "Укрбуд" для запуска строительства.

20 мая на пресс-конференции по итогам первого года своего президентства Зеленский порекомендовал мэру Киева Виталию Кличко подключиться к решению вопроса с корпорацией "Укрбуд" и отчитаться о ситуации.

12 декабря 2019 года в эфире программы "Право на владу" Зеленский сообщил о том, что проблема заморозки строительства жилых комплексов корпорации "Укрбуд" будет решена и эти объекты достроит компания "Киевгорстрой".

"Мы знаем этот вопрос, мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. Здесь все команды работали вместе, и Офис президента, и правоохранительные органы, чтобы решить этот вопрос. На сегодня, на вечер (12 декабря – ИФ) этот вопрос решен, и вся эта недвижимость будет достроена, и на себя взял обязательства "Киевгорстрой", - сказал он тогда.