Экономика

12:59 22.05.2020

Местные бюджеты теряют ежегодно до 2 млрд грн из-за плохого администрирования налога на недвижимость - Минфин

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Местные бюджеты теряют ежегодно до 2 млрд грн из-за плохого администрирования налога на недвижимость - Минфин

Местные бюджеты ежегодно недополучают до 2 млрд грн налога на недвижимость из-за отсутствия полной базы объектов налогообложения в Госреестре имущественных прав на недвижимое имущество, сообщило Министерство финансов.

"По оценкам экспертов, до 40% такого имущества отсутствует в госреестре", - указал Минфин на сайте.

По итогам 2019 года от уплаты налога на имущество поступило 4,9 млрд грн, а в 2018-м - 3,7 млрд грн.

Теги: #местный_бюджет #налоги #минфин
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