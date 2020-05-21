Экономика

16:14 21.05.2020

ЕБРР выделил Fozzy Group $60 млн

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ЕБРР выделил Fozzy Group $60 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и торгово-промышленная группа (ТПГ) Fozzy Group подписали долгосрочное кредитное соглашение о выделении $60 млн для обновления и расширения продуктовых сетей "Сильпо" и "Фора", а также для запуска первого супермаркета в Украине, сертифицированного по стандартам "зеленого" строительства BREEAM.

"Долгосрочный кредит банка на сумму до $60 млн будет способствовать реализации инвестиционной программы Fozzy Group и поможет этому украинскому ритейлеру продуктов питания открыть и обновить 41 супермаркет "Сильпо" и 29 магазинов "Фора". Кредит может выбираться как в долларах, так и в евро или гривне. Возможность выборки кредита в гривне позволяет ограничить валютные риски", - говорится в сообщении кредитора в четверг.

В нем отмечается, что в контексте указанной инвестиционной программы "Сильпо" также запустит первый "зеленый" супермаркет в соответствии с принципами "зеленого" строительства зданий BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Кредит также поддерживается программой "Центр финансирования и передачи климатических технологий для смягчения и адаптации к климатическим изменениям" (FINTECC) через грант Глобального экологического фонда (ГЭФ) на сумму $303,6 тыс., который предназначается для реализации мероприятий по повышению энерго- и ресурсоэффективности в первом "зеленом" магазине группы.

"Они будут включать: создание системы теплоснабжения на базе земляного теплового насоса, установку холодильного оборудования без фреона, локальную генерацию электроэнергии из возобновляемых источников и мероприятия по сокращению объема отходов. В дополнение к этим мерам и с помощью ЕБРР Fozzy Group также усовершенствует свои системы управления безопасностью дорожного движения в соответствии со стандартом ISO 39001", - говорится в сообщении.

Согласно ему, гранты для этих проектов предоставлены из Совместного фонда технического сотрудничества Японии и ЕБРР, а также Инвестиционного фонда соседства ЕС.

В конце апреля Совет директоров ЕБРР согласовал увеличение Программы стойкости ЕБРР до EUR4 млрд. Эти ресурсы будут предлагаться клиентам банка для обеспечения их срочных потребностей в ликвидности, оборотном капитале и торговом финансировании, что позволит им продолжать хоздеятельность, несмотря на последствия пандемии коронавируса.

Как сообщалось со ссылкой на ЕБРР, в конце апреля банк одобрил долгосрочный кредит для торгово-промышленной группы (ТПГ) Fozzy Group в размере $60 млн для обновления и расширения продуктовых сетей "Сильпо" и "Фора", повышение энергоэффективности и конкурентоспособности.

Со ссылкой на ЕБРР также сообщалось, что проект общей стоимостью $160,8 млн нацелен на поддержку стратегии Fozzy Group по расширению розничных операций и повышению устойчивости бизнеса. Заемщиком выступает ООО "Сильпо-Фуд", развивающее сеть продуктовых супермаркетов "Сильпо".

Планируется повысить эффективность в использовании энергии и ресурсов, в частности путем внедрения бесфреонового охлаждения, эффективной вентиляции, отопления, освещения, а также использование современных технологий по обращению с отходами. Проект также предусматривает расширение присутствия сетей супермаркетов Fozzy Group в регионах с ограниченным предложением в сфере продуктового ритейла.

Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров почти с 690 торговыми точками на всей территории страны. По состоянию на 2019 год общая площадь его магазинов превышала 1 млн кв. м. Компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сильпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты "Била ромашка", магазины персональной электроники Ringoo.

Сеть продовольственных супермаркетов "Сильпо" основана в 1998 году. По состоянию на апрель-2020 насчитывает 259 магазинов, включая четыре деликатес-маркета Le Silpo.

Сеть магазинов у дома "Фора" на рынке Украины работает с 2002 года и в настоящее время насчитывает около 250 магазинов в более чем 70 населенных пунктах страны.

Помимо торговых сетей, бизнес-интересы Fozzy Group компаний включают производство продуктов питания, банковский и ресторанный бизнес. В частности, Кроме торговых сетей, бизнес-интересы группы компаний включают производство продуктов питания ("Нежинский консервный комбинат" и птицефабрика ООО ПКФ "Варто"), банковский (банк "Восток") и ресторанный бизнес.

Штат сотрудников насчитывает более 50 тыс. чел.

Совладельцам Fozzy Group являются бизнесмены Владимир Костельман, Роман Чигирь и Олег Сотников.

Теги: #сильпо #фора #fozzy_group #кредит #ебрр #супермаркет
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