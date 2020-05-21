Индекс финансового стресса продолжает снижаться, а просрочка по кредитам расти

Индекс финансового стресса (ИФС) в мае продолжил снижаться и упал ниже отметки 0,2 пункта (п.), после скачка в марте до 0,3 п., свидетельствует еженедельный банковский обзор Нацбанка Украины (НБУ), обнародованный на сайте регулятора в среду вечером.

Согласно отчету, просрочка по потребительским кредитам в гривне в мае продолжила расти. По состоянию на 11 мая, доля просроченных кредитов более семи дней увеличилась до 23,9% с 22% неделей ранее и с 19,1% в начале марта.

В частности, в период с 4 по 11 мая доля просроченных более недели потребительских кредитов в банках с иностранным капиталом выросла на 6,2%, с частным – на 3,2%, а в госбанках – на 4,6%.

Отмечается, что более заметно ухудшилось качество кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ), в том числе доля просроченных валютных кредитов более семи дней выросла до 40,1% (с 30,7% на 1 марта), чуть менее значительно гривневых – до 28,6% (с 28,2% и с 25,8%).

Согласно документу, объем гривневых кредитов населению и МСБ после скачка в марте (особенно для бизнеса) снижался в апреле и в мае, тогда как объем валютных кредитов демонстрирует тенденцию к снижению с начала года.

Вместе с тем, начиная с конца апреля прекратился отток срочных гривневых депозитов и валютных средств населения, и за неделю, которая закончилась 15 мая, срочные гривневые депозиты сократились на 0,1%, тогда как валютные средства выросли на 0,1% в долларовом эквиваленте. Отмечается, что гривневые средства населения в целом за соответствующий период снизились на 1% после роста на 3,3% неделей ранее.

"Гривневые средства населения несколько недель превышают уровень, наблюдавшийся до начала оттока. Темпы оттока валютных средств умеренные по сравнению с кризисами 2008 и 2014 годов", – говорится в отчете.

Нацбанк также указал, что к середине мая доля работающих отделений банков возросла до 84,3% с 81,6%, а банкоматов снизилась до 93,7% с 94,6%.