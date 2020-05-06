Индекс финансового стресса продолжает снижаться, отток вкладов прекратился - НБУ

Индекс финансового стресса (ИФС) в апреле снижался и достиг отметки 0,2 пункта к концу месяца после скачка до 0,3 в марте , сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в еженедельном банковском обзоре на своем сайте в среду.

Согласно документу, снижаются корпоративный и банковский субиндексы, последний, в частности, из-за падения доходности ценных бумаг.

Нацбанк отметил, что в конце апреля прекратился отток срочных гривневых депозитов и валютных средств населения. Регулятор добавил, что гривневые средства украинцев вторую неделю находятся на максимальных уровнях с начала марта, и лишь срочные валютные депозиты населения все еще снижаются.

Согласно отчету в даннйо части основанном на данных 22 крупнейших банков, с 27 по 30 апреля гривневые средства физлиц сохранили стабильный рост в 0,3%, а субъектов хозяйствования – на 0,9%. Валютные средства физлиц за аналогичный период выросли на 0,2%, а субъектов хозяйствования снизились на 0.1%, в сравнении с предыдущей неделей.

Регулятор отметил, что портфель валютных кредитов малого и среднего бизнеса в апреле заметно ухудшился, в частности, с начала апреля доля просроченных сверх недели гривневых кредитов в портфелях выросла с 25,8% до 30,9%, а валютных – с 30,7% до 38,3%.

Нацбанк также указал, что в начале мая доля работающих отделений банков возросла с 75,5% до 77,3%, а банкоматов – с 95,8% до 96,3%.