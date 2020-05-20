Экономика

10:03 20.05.2020

"Укрзализныця" в I кв. получила 7 млрд грн убытка

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"Укрзализныця" в I кв. получила 7 млрд грн убытка

АО "Укрзализныця" по итогам января-марта 2020 года получило убыток в размере 7 млрд грн, сообщается в материалах Кабинета министров, размещенных на его сайте в среду.

В документе указывается, что с 11 марта 2020 года "Укрзализныця" приостановила хоздеятельность, что негативно влияет на ее финансово-экономические показатели.

"По результатам первого квартала текущего года общество получило убытки на 7 млрд грн… В то же время, по прогнозам общества, в связи с необходимостью погашения кредитов и процентов по ним (11 млрд грн и 3 млрд грн соответственно), дефицит средств к концу года может составить 16 млрд грн", - говорится в тексте пояснительной записки.

В документе также отмечено, что сокращение объемов производства в Украине, остановка работы отдельных предприятий-грузоотправителей и негативная конъюнктура на международных рынках привели к уменьшению общего грузооборота в первом квартале 2020 года на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для минимизации негативных последствий "Укрзализныця" осуществляет ряд компенсационных мер: режим простоя для персонала, приостановка планового повышения зарплаты, ограничение закупок материально-технических ресурсов и услуг (кроме критических позиций), оптимизация платежей.

Исходя из этого Министерство инфраструктуры предлагает установить для "Укрзализныци" базовый норматив отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам хоздеятельности в 2019 году, в размере 30% (в настоящее время – 90%).

Как сообщалось, 4 декабря 2019 года Кабинет министров Украины утвердил норматив выплаты дивидендов за 2018 год для АО "Укрзализныця", ЧАО "Укргидроэнерго" и ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) в размере 90% от прибыли вместо 30%.

"Укрзализныця" в 2019г увеличила чистую прибыль в 14,7 раза - до 2,988 млрд грн (203,85 млн грн в 2018 году); EBITDA на 6% - до 17,3 млрд грн. При этом доход от реализации продукции увеличился на 8,4% - до 90,4 млрд грн.

Теги: #укрзализныця #убытки
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