Минреинтеграции создало госпредприятие "Реинтеграция и восстановление" для управления КПВВ – Резников

Вице-премьер–министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил о создании государственного предприятия "Реинтеграция и восстановление".

"Мы уже зарегистрировали первое наше государственное предприятие, которое так и называется "Реинтеграция и восстановление". И первая задача этого госпредприятия – наши контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), которые все разрознены с точки зрения балансодержателя, собрать в одном месте для эффективного управления", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Резников отметил, что Минреинтеграции должно быть министерством не вертикального, а горизонтального характера.

"Это понемногу и образование, и здравоохранение, и инфраструктура, и социальная политика. Но вместе с этим задача, в том числе восстановить территории Донецкой и Луганской областей, которые подконтрольны сегодня Украине и пострадали. А после того, как Украина выйдет на границы с Российской Федерацией, естественно, всю территорию, которая разграблена и сегодня временно оккупирована, – часть Донецкой и Луганской областей и Крым", - указал он.