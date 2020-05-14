Кабмин утвердил на 2020г 461 проект регионального развития на 4,87 млрд грн

Кабинет министров Украины утвердил перечень из 461 инвестиционной программы и проектов регионального развития, которые будут финансироваться за счет Государственного фонда регионального развития (ГФРР) в 2020 году.

"Соответствующие изменения рекомендованы на заседании комиссии, созданной Минрегионом для оценки и отбора программ и проектов, предложенных областными и Киевской городской государственными администрациями, которое состоялось 6 мая. Таким образом, мы распределили 4,87 млрд грн с ГФРР на реализацию 461 проекта регионального развития в областях и Киеве", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития громад и территорий.

Отмечается, что реализация этий проектов будет способствовать повышению уровня доступности качественных социальных, образовательных, медицинских услуг и развитию инфраструктуры в регионах.

В министерстве также заявляют, что нераспределенный остаток, предусмотренного регионам объема ГФРР, составляет около 30 млн грн. Он будет направлен на финансирование Всеукраинского общественного бюджета.