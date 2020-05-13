Нацбанк Украины, вероятно, сможет еще снизить учетную ставку в 2020г. для стимулирования экономики

Национальный банк Украины, вероятно, сможет продолжить снижение учетной ставки в этом году для стимулирования экономики, сообщил глава НБУ Яков Смолий в среду.

"Для стимулирования экономики мы, вероятно, сможем еще снизить учетную ставку в этом году. Пространство для этого есть", – сказал он во время доклада о деятельности центробанка в Верховной Раде в среду.

Как сообщалось, на заседании 22 апреля пять из 10 членов Комитета монетарной политики НБУ сообщали, что ожидают снижения учетной ставки в 2020 году до 7%, поскольку превышающее прогнозное снижение инфляционного давления создает оперативный простор для снижения показателя. Один из членов сообщил, что ожидает снижение показателя в до 6,5%, а четверо – до 6%.

Двое членов комитета прогнозировали дальнейшее снижение учетной ставки до 7% к концу 2020 года, а трое отмечали, что на фоне неопределенности относительно развития событий в Украине и мире регулятору стоит остановиться на снижении до 8%.