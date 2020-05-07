ПриватБанк получил 4 новых постановления о принудительном исполнении решения суда о выплате Суркисам более $250 млн

Государственный ПриватБанк (Киев) обратился в правоохранительные органы за правовой оценкой действий государственного исполнителя Печерского отдела государственной исполнительной службы Министерства юстиции, от которого банк 5 мая получил четыре новые постановления о принудительном исполнении решения Печерского райсуда от 9 февраля 2017 года о выплате в пользу шести оффшорных компаний братьев Суркисов более $250 млн, сообщила пресс-служба банка в четверг.

"Новые постановления касаются принудительного исполнения ПриватБанком постановления Печерского райсуда от 9 февраля 2017 года об обеспечении иска по делу № 757/7499/17-ц и выплате компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше $250 млн по прекращенным еще в декабре 2016 года депозитным договорам, обязательства по которым были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in)", – говорится в сообщении.

ПриватБанк отметил, в связи с тем, что госиспонитель совершал "незаконные действия при принудительном исполнении" соответствующего решения Печерского райсуда, банк обратился с заявлениями в правоохранительные органы, в Печерский райсуд Киева, а также на имя министра юстиции с требованием дать правовую оценку действиям госисполнителя.

"По странному стечению обстоятельств, несмотря на существование автоматизированной системы распределения дел, все исполнительные производства были открыты тем же государственным исполнителем Печерского ОГИС Минюста, который обратился в Печерский райсуд за разъяснением решения 2017 года. Определенные действия именно этого исполнителя стали основанием для многочисленных жалоб ПриватБанка, до сих пор проигнорированы", – добавил банк.

Как сообщалось, 15 апреля Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу госисполнителя, оставив в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный ПриватБанк выплатить более $250 млн в пользу компаний братьев Суркисов.

Отмечалось, что ПриватБанк также подал апелляцию на это постановление судьи Пидпалого, однако никакой информации относительно ее рассмотрения суд пока не предоставил.

Ранее, в феврале 2020 года судья Пидпалый обязал ПриватБанк компенсировать оффшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 2012-2014 годах разместили на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров. Таким образом, он разъяснил решение Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 года на основании заявления государственного исполнителя, о котором, по словам министра юстиции Дениса Маюськи, его просил сам ПриватБанк.

"Вышеупомянутое определение Печерского райсуда Киева (…) еще в 2017 году было оставлено в силе судом апелляционной инстанции, однако до сих пор не исполнено ПриватБанком. В связи с этим правоохранительными органами Украины с мая 2017 года зарегистрировано несколько уголовных производств (неисполнение судебного решения, которое набрало законную силу)" – отмечал адвокат Суркисов Виктор Боруха.

В свою очередь, юрсоветник ПриватБанка Андрей Пожидаев подчеркивал, что ПриватБанк обратился за разъяснением, потому что исполнение определения Печерского суда Киева от 9 февраля-2017 было невозможным, поскольку банк уже выполнил условия депозитного договора в 2016 году в рамках процедуры bail-in.

Как сообщалось, в конце 2016 года, во время национализации банка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Суркисы пытаются оспорить включение их в процедуру bail-in в судах. В частности, Верховный суд Украины 15 июня продолжит рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины, Кабинета министров и ПриватБанка на решение судов низших инстанций в пользу Суркисов по поводу их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн.