Большинство продрынков в Украине не смогло выйти из карантина, фермеры продолжают наращивать убытки – УПОА

Большинство продовольственных рынков в Украине, несмотря на разрешение Кабинета министров, так и не возобновило свою работу, украинские фермеры продолжают наращивать убытки из-за ограничений на рынке сбыта продукции, заявляет Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).

"Аналитики Украинский плодоовощной ассоциации продолжают получать сообщения от отечественных производителей о проблемах с реализацией плодоовощной продукции, как прошлогодней, так и ранней. Учитывая, что карантин в Украине продлен до 22 мая, убытки фермеров могут достичь таких масштабов, что в следующем году часть производителей просто не сможет начать новый сезон из-за нехватки средств", - сообщила директор по развитию УПОА Катерина Зверева в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, на сегодняшний день рынки работают только в некоторых областях. При этом их работа существенно ограничена жесткими санитарными нормами.

"Так, например, на рынках, функционирующих в Киеве, Одессе, Чернигове, Хмельницком, Львове проверяется температура тела посетителей на входе и контролируется количество покупателей в торговом павильоне. Каждый из работающих рынков должен быть оснащенным антисептиками, а расстояние между продавцами составлять не менее 3 м. При таких условиях работать способны далеко не все рынки, к тому же вопрос с общественным, областным и городским транспортом остается открытым. Значительная часть обслуживающего персонала, продавцы и покупатели физически не способны попасть на рынок", - пояснила он.

Директор по развитию УПОА заметила, что в других областных центрах - в Сумах, Харькове, Полтаве, Тернополе, Луцке, Черкассах, Херсоне - продовольственные рынки все еще не работают и вряд ли их работа будет возобновлена до смягчения карантина (11 мая). "В частности, в Сумах планирует возобновить работу только центральный городской рынок, а по всей области с 12 мая должны возобновить работу 27 продовольственных рынков. Сейчас же вокруг центрального рынка в Сумах фермеры из пригородных территорий разбивают стихийные рынки и осуществляют продажу своей продукции. Однако, подобные мероприятия преследуются представителями полиции. Похожая ситуация наблюдается в Харькове и Черкассах, однако, по словам местных операторов, в большинстве случаев представители правоохранительных органов закрывают глаза на стихийную торговлю", - отметила эксперт.

По мнению Зверевой, далеко не все производители в таких условиях способны реализовать хотя бы часть своей продукции, поэтому о полноценном возобновлении работы рынков можно будет говорить только после полного снятия карантинных мероприятий. "К тому времени же, большинство отечественных производителей продолжит наращивать свои убытки", - добавила она.

Как сообщила директор по развитию ассоциации, продажи замороженной и свежей плодоовощной продукции на этом фоне уже снизились в среднем на 60-70% по сравнению с показателями 2019 года. "Снижение цены на ранние овощи и ягоды также существенно сказалось на доходах фермеров. По состоянию на конец апреля свежая плодоовощная продукция подешевела в среднем на 30-40% по отношению к показателям прошлого сезона. Так, например, еще несколько недель назад тепличный огурец отгружался по 12-15 грн/кг, что примерно равно уровню себестоимости, а производители земляники садовой реализовывали ягоду по 50-80 грн/кг (на 40% дешевле чем в прошлом году)", - указала она.

Зверева заметила, что только снижение средней температуры воздуха на территории Украины спровоцировало рост цен на овощи и ягоды из-за существенного сокращения выборки продукции в отечественных теплицах. "Дальнейшее потепление будет способствовать росту предложения тепличной плодоовощной продукции, что в свою очередь, отразится на цене. Поэтому убытки фермеров в этом сезоне вряд ли закончились, и это не говоря о тех производителях, кто просто выбрасывал свою продукцию на помойку", - сказала она.