Экономика

10:58 07.05.2020

ФГВФЛ поддерживает досудебное урегулирование задолженности связанных с обанкротившимися банками лиц и ждет принятия соответствующего закона

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ФГВФЛ поддерживает досудебное урегулирование задолженности связанных с обанкротившимися банками лиц и ждет принятия соответствующего закона

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) поддерживает добровольное досудебное погашение долга бывшими собственниками и связанными с обанкротившимся банком лицами и ждет законодательного урегулирования для этого, говорится в находящемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" письме ФГВФЛ агрохолдингу Олега Бахматюка "Укрлендфарминг".

В документе, копии которого направлены в Офис президента, Кабинет министров, Национальный банк Украины (НБУ) и Офис генпрокурора, указывается, что он является ответом на письмо "Укрлендфарминга", подписанное Бахматюком, в котором последний как собственник банков "Финансовая инициатива" и VAB Банк (ВиЭйБи Банк) предложил осуществить реструктуризацию долга, возникшего при выводе банков с рынка, а именно выплатить ФГФВЛ и НБУ 8 млрд грн на протяжении пяти лет.

"ФГВФЛ поддерживает такую инициативу относительно добровольного погашения долга бывшими собственниками и связанными лицами обанкротившихся банков, но на сегодняшний день отсутствует законодательный механизм принятия такого предложения", – говорится в письме.

Фонд отмечает, что предложение внедрить такой механизм содержалось в банковском законопроекте №2571, который считается отозванным в связи с изменением состава Кабмина, и не содержится в новом законопроекте №2171-Д, принятом Верховной Радой в первом чтении.

"Считаем, что создание транспарантного, унифицированного и эффективного правового механизма путем принятия специального закона увеличит объем возвращенных средств кредиторам обанкротившихся банков и, как результат, пополнения бюджета Украины", – подчеркивается в письме.

ФГВФЛ уточняет, что готов взять на себя ведущую роль и предоставить всю возможную экспертную поддержку субъектам законодательной инициативы для разработки соответствующих правовых механизмов и приведения законодательства Украины в соответствие с наилучшими мировыми практиками в наиболее короткий срок

В письме также указывается, что поскольку Фонд завершает продажу активов неплатежеспособным банков, то основным источником погашения его долгов перед государством является работа по урегулированию задолженности со связанными с банками лицами, а также владельцами существенного участия в них.

Уточняется, что с этой целью Фонд три года назад начал претензионно-исковую работу по взысканию ущерба, в рамках которой по состоянию на 1 апреля подал 44 иска относительно 37 обанкротившихся банков, общее количество ответчиков по ним – 618 лиц, а общая сумма исковых требований составляет 93 млрд 387,95 млн грн.

"Однако, поскольку это совсем новая сфера правоприменения в Украине, со всеми атрибутами неопределенности, по каждому из исков судами до сих пор не было вынесено окончательного решения и соответственно не возмещено ни одной гривни", – говорится в письме.

ФГВФЛ также добавил, что по состоянию на 1 апреля он направил в правоохранительные органы 5,799 тыс. заявлений о совершении криминальных правонарушений на общую сумму убытков более 386 млрд 192,73 млн грн, из которых на данный момент возвращено менее 1% – 120 млн грн.

"Исходя из этого и учитывая международный опыт, который свидетельствует о продолжительности и большой стоимости аналогичных процессов для истца (расходы составляют не менее 25% от полученного результата), наиболее оптимальной мировой практикой является добровольное досудебное урегулирование требований к связанным лицам обанкротившихся банков", – отмечается в письме.

Теги: #бахматюк #укрлендфарминг #фгвфл #реструктуризация
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