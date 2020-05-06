"Киевшляхбуд" планирует участвовать в тендерах по дорогам М-05 Киев-Одесса и Н-14 Николаев – Кировоград

Дорожно-строительная компания "Киевшляхбуд" из группы дорожно-строительных компаний RDS намерена участвовать в тендерах по достройке дороги Н-14 Николаев – Кировоград и в строительстве дороги М-05 Киев-Одесса в Одесской области, сообщил гендиректор компании Александр Ращупкин.

"Была информация, что еще в планах бетонная дорога, которая свяжет порты Херсона и Николаева. Этот проект нас также будет интересовать. У нас уже вложены большие инвестиции в технологии укладки бетона, и в этом сегменте мы очень конкурентны", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Говоря о текущей работе, он отметил, что "Киевшляхбуд" работает на семи объектах в Киеве, поэтому усиленно соблюдает карантинные ограничения. В частности, на всех базах и общежитиях закуплены антисептики, маски, проводятся санитарные обработки, закуплены экспресс-тесты, которые используются при самых минимальных простудных симптомах, 20 медицинских сотрудников проводят ежедневный замер температуры у всех сотрудников. По словам директора, на конец апреля заболевшие Covid-19 в компании отсутствовали.

Ращупкин также сообщил, что при "среднеоптимистичном" сценарии развития ситуации, предполагающем прохождение пика пандемии в первом полугодии, до конца года компания сможем дополнительно трудоустроить около 300 человек.

По словам руководителя, несмотря на карантин, дефицит в поставках товаров и услуг от подрядчиков отсутствует.

Он также выразил надежду, что компанию будут в качестве консультантов по вопросам дальнейшего инфраструктурного развития Киева и других городов. "Я вижу стратегию в том, чтобы генплан строительства города согласовывался с "Киевавтодором" и можно было бы туда закладывать замену всех сетей. Также нужны исследования в части трафика движения, это то, что закладываешь на 5-7 лет вперед в зависимости от строительства жилых и нежилых построек", – пояснил собеседник агентства.

Гендиректор добавил, что несмотря на пандемию компания и группа сохраняют интерес к выходу на соседние рынки. "Мы постоянно отслеживаем объявленные тендеры в Болгарии, Молдове, Румынии, Польше, эти страны близки нам, хотя там и есть свои нюансы. Если мы попадаем под квалификационные требования организаторов тендеров, конечно будем заявляться, амбиции и умения у нас есть", – сказал он.

Говоря о новых технология, Ращупкин высказал мнение, что в Киеве бетонные дороги можно строить на больших проспектах либо на окружных магистралях.

Комментируя обвинения в адрес группы о якобы нарушении антимонопольного законодательства при тендерах, он связал их с недавними заявлениями руководителя государственного "Укравтодора" Александра Кубракова о засилье "тендерных троллей", которые срывают тендеры в 8,7 млрд грн. Гендиректор "Киевшляхбуда" подчеркнул, что компания работает согласно законодательству, сотрудничает с западными партнерами и ей невыгодно и неприемлемо нарушать какие-либо нормы права.

Группа RDS входит в ТОП-3 дорожно-строительных компаний Украины, в ее составе компании "Киевшляхбуд" и "Ростдорстрой". Основные направления деятельности – строительство, реконструкция и эксплуатационное обслуживание автомобильных дорог и мостов, строительство аэродромных комплексов.

По состоянию на апрель 2020 года компания работает в 8 регионах Украины и имеет 10 производственных баз. В частности, строит бетонную дорогу Н-14 "Кропивницкий-Николаев", а в рамках реконструкции трассы Н-31 "Днепр-Решетиловка" в Полтавской области – путепровод через железную дорогу и участок первой бетонной дороги в Украине. В 2019 году компания выиграла тендер Всемирного банка на проведение работ на трассе первой категории М-03 "Киев-Харьков-Должанский".

Конечными бенефициарными собственниками группы компаний RDS являются граждане Украины Юрий Шумахер и Евгений Коновалов.



Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"