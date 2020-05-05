Экономика

19:34 05.05.2020

Украина завершила сев ранних яровых на площади 11,2 млн га

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Украина завершила сев ранних яровых на площади 11,2 млн га

Украинские аграрии по состоянию на 4 мая завершили сев ранних яровых культур, полевые работы проведены на площади 11,2 млн га, что составляет 72% к прогнозу посева (15,5 млн га) и приступили к посеву поздних культур.

Согласно сообщению на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в частности, засеяно: яровой пшеницы - 181,5 тыс. га с прогнозируемых 184,5 тыс. га; ярового ячменя - 1,46 млн га с 1,51 млн га; кукурузы - 3,95 млн га с 5,38 млн га; сахарной свеклы - 179 тыс. га с 209 тыс. га; подсолнечника - 4,4 млн га и с 6,2 млн га; сои - 545 тыс. га из прогнозируемых 1,44 млн га.

Обновленный прогноз Минэкономики предусматривает, что посевная площадь основных культур увеличится на 0,6 млн га по сравнению с 2019 годом и составит 15,5 млн га (ранее прогнозировался рост на 0,3 млн га). В структуре посевов яровой группы по прогнозам увеличится доля кукурузы и подсолнечника, уменьшится - ячменя, сои и сахарной свеклы.

По данным Гидрометцентра, на которые ссылается министерство, дожди в первых числах мая сняли стресс засухи во многих районах северо-западной части страны. Однако, Запорожская (кроме восточных районов), Николаевская (кроме северных) Херсонская, Одесская (за исключением некоторых центральных районов, где отмечались мощные ливни) остались почти сухими.

Значительно улучшилась ситуация с запасами влаги в Черкасской, Киевской, Житомирской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Ривненской, Винницкой областях, неравномерно - в Полтавской и Харьковской областях.

Теги: #яровые #посевная
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