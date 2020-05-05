"Укрлендфарминг" провел лучшую по срокам посевную за 3 года – Бахматюк

Агрохолдинг "Укрлендфарминг", один из крупнейших в Европе по земельному банку, завершает посевные работы: посеяно уже 340 тыс. га и осталось засеять 8 тыс. га соей и кукурузой, сообщил владелец холдинга Олег Бахматюк.

"Как это ни странно, мы посевную провели за последние три года в самые лучшие сроки", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Бизнесмен отметил, что наиболее сложными для холдинга были декабрь-январь, что было связано с новым этапом необоснованного давления на компанию со стороны силовых структур по делу VAB Банка.

Бахматюк напомнил, что в связи с этим делом с осени прошлого года он вынужденно временно проживает в официальном статусе в Австрии.

"Самое важное – переубедить себя и перестроится. В результате я для себя открыл массу вещей в дистанционном управлении. Некоторые из них помогают сделать работу намного эффективнее. И если для многих карантин стал неожиданным испытанием, то мы были к нему готовы намного лучше. Мы привыкли жить в цейтноте с ограниченным доступом к финансовым ресурсам", – сказал владелец "Укрлендфарминга".

Бизнесмен добавил, что агросектор наименее пострадал от пандемии, цены на сырьевую агропродукцию держатся, хотя ситуация на рынке биоэтанола будет тянуть вниз цену на кукурузу и подсолнечник.

Бахматюк уточнил, что компания пока не успела получить выгоду от понижения цен на нефтепродукты и минеральные удобрения, так как заблаговременно закупила их для посевной, однако если такая ценовая ситуация на этих рынках сохранится до периода сбора урожая и далее осенью, то это позитивно отразится на показателях "Укрлендфарминга".

В то же время бизнесмен спрогнозировал, что падение ВВП Украины вряд ли будет меньшим, чем в США и Европе и составит 10-15%. По его мнению, стране необходимо научиться жить в новую эпоху национального экономического эгоизма. "Украина пока даже не начала консолидировать свои возможности", – считает Бахматюк.

Комментируя назначение в середине марта этого года заместителя гендиректора "Укрлендфарминга" Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства, бизнесмен сказал, что был против того, чтобы он шел на эту должность.

"Для меня не будет облегчения. Во-первых, Игорь вел у меня финсектор, а отношения с финансовым миром – это очень серьезный кусок работы. Во-вторых, наличие Петрашко на этом посту закрывает компании путь к бюджету, хотя в последнее время мы практически и так ничего оттуда не получали. Но, с другой стороны, мы же не рабовладельческая компания. У Игоря есть знания и амбиции. Может, ему удастся что-то поменять в экономике", – прокомментировал Бахматюк это назначение.

Он напомнил, что Петрашко перешел в "Укрлендфарминг" после того, как российский Сбербанк купил инвесткомпанию "Тройка Диалог", в украинской дочке которой он работал, а до этого уже имел в послужном списке статус партнера Ernst&Young.

"Я его предупредил, что ты идешь туда, где 99% времени будет тратиться на конъюнктуру, тебе придется бороться с ветряными мельницами. Ему нужно будет вступать в прямое противостояние, ломать отношения, которые сложились в нашей политико-экономической среде. Но я хочу, чтобы у него получилось и в экономике что-то поменялось", – подчеркнул Бахматюк.

Он считает, что это правительство может быть отправлено в отставку через три-четыре месяца и на него "будут повешены все шишки". "Поэтому в данном случае я желаю ему только удачи!", – сказал владелец "Укрлендфарминга".

По словам бизнесмена, новый глава Минэкономики с ним не советуется. "Возможно потому, что знает мою более радикальную позицию", – считает Бахматюк. В частности, как сказал бизнесмен, он настаивал бы на гораздо более активной поддержке экономики со стороны Национального банка, как это сейчас происходит в США, ЕС или Японии.

Бахматюк указал, что также не хочет отпускать заместителем министра к Петрашко директора по инвестициям "Укрлендфарминга" Алексея Ергиева. "Но я понимаю, что ему (Петрашко – ИФ) хочется иметь рядом с собой того, кому он доверяет и на кого может опереться. А Ергиев почти десять лет проработал с Петрашко в "Тройке" и к нам они тоже пришли вместе", – сказал бизнесмен.

"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших агрохолдингов Украины. Занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

В структуру холдинга входят 16 элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", три склада длительного хранения яиц, 19 мясокомбинатов.