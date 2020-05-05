Экономика

14:04 05.05.2020

Программа "Новые деньги" будет предусматривать кредиты малым предпринимателям на срок до 2-х лет под 3% годовых - министр экономики

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Программа "Новые деньги" будет предусматривать кредиты малым предпринимателям на срок до 2-х лет под 3% годовых - министр экономики

Кредитная программа "Новые деньги" будет предусматривать кредиты для малых и микропредприятий на срок до двух лет под 3% годовых, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Программа "Новые деньги" будет предусматривать финансирование микро- и малых предприятий, то есть компаний с оборотом в эквиваленте до EUR10 млн. Цель ее - предоставить финансирование на первоочередные цели: выплаты зарплаты, оплаты коммунальных услуг, аренды, налоговых и обязательных платежей", - сказал Петрашко в ходе брифинга во вторник.

"Разницу между 3% годовых и ставкой, которую определит банк на основе финансирования НБУ, будет компенсировать государство", - добавил министр.

При этом программа будет содержать требования относительно фонда оплаты труда и численности персонала заемщиков.

"Будет также на восемь месяцев отсрочка по выплате тела кредита и отсрочка по выплате процентов", - сказал Петрашко.

Он подчеркнул, что запуск программы "Новые деньги" требует законодательных изменений, соответствующие инициативы относительно портфельных гарантий утверждены правительством и будут поданы в парламент.

"У нас есть положительные отзывы от народных депутатов, они готовы за это проголосовать", - указал министр.

Теги: #кредиты #минэкономики #петрашко #бизнес
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