Экономика

09:58 05.05.2020

НГЗ заявляет о нормализации ситуации с растаможкой бокситов и стабилизации работы предприятия

4 мин читать
НГЗ заявляет о нормализации ситуации с растаможкой бокситов и стабилизации работы предприятия

Николаевский глиноземный завод (НГЗ) заявляет о нормализации ситуации с растаможиванием бокситового сырья в местном порту.

"Руководство Николаевского глиноземного завода и представители властей договорились о том, что начинается, как предписывает законодательство, растаможивание боксита, остановленного ранее в порту Николаева Черноморской таможней", - говорится в пресс-релизе НГЗ во вторник.

При этом уточняется, что на встрече, которую министр финансов Украины Сергей Марченко провел с руководством государственной таможенной службы и НГЗ, присутствовали заместитель министра финасов Юрий Драгончук, и.о главы таможни Украины Игорь Муратов, и.о. начальника Черноморской таможни Александр Щуцкий, генеральный и финансовый директора НГЗ Виктор Кожевников и Галина Кравченко.

"На совещании руководители министерства финансов говорили о необходимости дать предприятию возможность работать в нормальном режиме. Правительство заинтересовано, чтобы завод стабильно работал, обеспечивая людей заработной платой, а государство - отчислениями налогов в бюджет , поэтому препятствий со стороны таможни в оформлении бокситов больше быть не должно", - резюмируется в информации НГЗ.

Как сообщалось, НГЗ 30 апреля заявил о вынужденной приостановке производства в связи с неправомерной блокировкой Черноморской таможней в порту поступлений бокситового сырья. В частности, на НГЗ отмечали, что на предприятии остался критический для возможности дальнейшей нормальной деятельности объем боксита, который обеспечивает 4-дневную работу производства. При трехдневном запасе завод по технологическим нормативам обязан произвести консервацию, поэтому с 30 апреля начнется остановка предприятия.

Также отмечалось, что НГЗ ведет деятельность в полном соответствии с действующим законодательством Украины. Ввоз сырья на таможенную территорию Украины для переработки осуществляется без уплаты таможенных платежей, согласно Таможенному кодексу Украины (гл.23), так как завод предоставляет услуги по переработке и 100% продукции предприятия уходит за пределы страны в связи с отсутствием в Украине потребителей глинозема.

"Несмотря на это, возглавляемое Александром Щуцким руководство Черноморской таможни, нарушая решения суда, препятствует ввозу импортного бокситового сырья на территорию Украины, что привело к критическому снижению запасов боксита на заводе и в итоге может повлечь полное уничтожение отрасли в стране", - констатировалось тогда в пресс-релизе.

Ранее руководитель Черноморской таможни сообщил о нарушениях НГЗ и сокрытии предприятием техпроцесса. В частности, в интервью РБК-Украина он сообщил, что Николаевский окружной административный суд блокирует запрет таможни, и всячески покровительствует НГЗ. При этом уточнялось, что со стороны НГЗ, бенефициаром которого остается российский олигарх Олег Дерипаска, происходит нарушение технологического процесса, бесконтрольное перемещение отходов красного шлама на собственные хранилища и поставки во время войны стратегического сырья предприятиям государства-агрессора.

По его словам, на сегодня количество красного шлама на территории Николаевской области огромное и предприятие обязано его утилизировать. В связи с рядом выявленных нарушений, таможня инициирована аудиторскую проверку НГЗ. Также таможня обратилась с соответствующими документами в НАБУ, для проверки фактов, которые позволяли минимизировать платежи в бюджет на протяжении последних десяти лет. Если Николаевский суд продолжит блокировать решения Черноморской таможни, там намерены подавать апелляцию и идти в Одесский суд, резюмировал Щуцкий, отмечалось в информации агентства.

Как сообщалось, российский бизнесмен Олег Дерипаска, в отношении которого США ввели санкции, также был включен в украинский санкционный список, одобренный Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

В 2017 году в результате сделки, одобренной правительством Украины, контроль над НГЗ приобрела швейцарская компания Glenсore, являющаяся одним из крупнейших мировых поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов. Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на проведение сделок, уточнив, что предоставил право на концентрации, в результате которых группа Glenсore войдет в капитал иностранных компаний "Гордал Холдингс А.В.В." и "Гандела Интернешнл А.В.В." (обе – Аруба), являющихся участниками ООО "Компания "Алюминий Украины" и "Гуардон Украина" (оба - Киев), которые непосредственно владеют 13,96% и 86,04% долями в НГЗ соответственно.

В октябре 2016 года Украина ввела санкции против ОК "РусАл" и связанной с ней компании Judson Trading Limited (Кипр). Среди запретительных мер блокирования активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций в Украине, предотвращение выведения капитала из страны, остановка выполнения экономических и финобязательств. В их числе также - запрет на госзакупку ряда товаров и услуг, полный или частичный запрет на осуществление сделок с ценными бумагами с лицами, подпавшими под санкции, и запрет НБУ на осуществление ряда платежей.

ОК "РусАл" создана в 2007 году при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.

"РусАлу" в Украине принадлежит около 29% в Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК), 68,01% акций которого возвращены в госсобственность. "РусАл" оспаривает возврат акций в госсобственность в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров.

Как сообщалось, Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО "НГЗ", свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц.

Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО "Компания "Алюминий Украины" и ООО "Гуардон Украина".

Теги: #бокситы #нгз #растаможка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:31 29.04.2020
НГЗ заявляет о вынужденной остановке производства из-за проблем с растаможкой бокситов

НГЗ заявляет о вынужденной остановке производства из-за проблем с растаможкой бокситов

21:28 29.04.2020
НГЗ заявляет о вынужденной остановке производства из-за проблем с растаможкой бокситов

НГЗ заявляет о вынужденной остановке производства из-за проблем с растаможкой бокситов

17:16 05.11.2019
В октябре активизировались регистрации растаможенных иномарок с пробегом

В октябре активизировались регистрации растаможенных иномарок с пробегом

18:21 16.05.2019
Рада продлила период "легализации" автомобилей на еврономерах еще на 90 дней

Рада продлила период "легализации" автомобилей на еврономерах еще на 90 дней

08:33 02.03.2019
Полиция Харькова разыскивает двух мошенников по растаможке автомобилей, из-за которых пострадали более ста человек

Полиция Харькова разыскивает двух мошенников по растаможке автомобилей, из-за которых пострадали более ста человек

10:03 25.02.2019
На счета ПФ поступило почти 13,6 млрд грн от льготной растаможки авто - Порошенко

На счета ПФ поступило почти 13,6 млрд грн от льготной растаможки авто - Порошенко

17:53 14.02.2019
Собственники авто на еврономерах уплатили в бюджет 10 млрд грн - ГФС

Собственники авто на еврономерах уплатили в бюджет 10 млрд грн - ГФС

12:27 14.02.2019
ГФС открыла "горячую линию" по вопросам таможенной стоимости автомобилей на еврономерах

ГФС открыла "горячую линию" по вопросам таможенной стоимости автомобилей на еврономерах

19:13 11.02.2019
Порошенко поручил подготовить предложения по индексации пенсий за счет средств от растаможивания авто на еврономерах

Порошенко поручил подготовить предложения по индексации пенсий за счет средств от растаможивания авто на еврономерах

12:41 01.02.2019
Украинцы растаможили 65 тыс. авто на еврономерах по льготным ставкам

Украинцы растаможили 65 тыс. авто на еврономерах по льготным ставкам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ ОФИС ПРЕЗИДЕНТА КАДРЫ

Офису президента на данный момент неизвестно о каких-либо консультациях по смене руководства Нацбанка – Ермак

УКРЭКСИМБАНК НБУ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

Укрэксимбанк привлек 6 млрд грн из 6,9 млрд грн дебютного рефинансирования НБУ на 90 дней

УЧЕТНАЯ СТАВКА НБУ

Половина членов Комитета монетарной политики НБУ допускает снижение учетной ставки ниже 7% к концу года

НБУ ИНДЕКС АКТИВНОСТЬ БИЗНЕС

Индекс ожиданий деловой активности в апреле обвалился с 45,8 до 29,9 пункта из 100 – НБУ

БЮДЖЕТ ДОХОДЫ ГОСКАЗНАЧЕЙСТВО

Доходы госбюджета в апреле-2020 недовыполнены на 11,6%

ПОСЛЕДНЕЕ

Итальянские предприятия "Метинвеста" возобновили работу после приостановки из-за карантина

Нефть дорожает на фоне надежд на восстановление спроса, Brent на уровне $28,26 за баррель

Украина намерена более скурпулезно подходить к антидемпинговым расследованиям и локализации производства

Офису президента на данный момент неизвестно о каких-либо консультациях по смене руководства Нацбанка – Ермак

"Метинвест" в I кв. нарастил выпуск железорудного концентрата на 6%, но снизил окатышей на 23%, увеличил коксующегося угля на 25%

Укрэксимбанк привлек 6 млрд грн из 6,9 млрд грн дебютного рефинансирования НБУ на 90 дней

Аэропорт "Киев" просит властей предоставить господдержку в связи с карантином

Кабмин уволил Васильченко с должности главы ГАСИ, назначил его и.о. главы Госинспекции градостроительства

Нефть перешла к росту, Brent на уровне $26,84 за баррель

Предприятия "Метинвеста" в I кв. получили от внедрения операционных улучшений $53,8 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА