Экономика

18:02 04.05.2020

Проект курорта "Дунайя" в Одесской области предусматривает привлечение $2,5 млрд частных инвестиций

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Проект курорта "Дунайя" в Одесской области предусматривает привлечение частных инвестиций в размере $2,5 млрд, пополнение номерного фонда гостиниц на 20 тыс. номеров и создание 25 тыс. рабочих мест, сообщил председатель правления туристической ассоциации Одесской области Фазиль Аскеров.

"Это город-курорт "Дунайя". Государственная компания "Дунайя". Круглогодичный курорт с гемблинг (игорной) зоной. Он будет размещен на косе (часть косы - это дамба) между озером Сасык и Черным морем. Более 500 га, набережная более 10 км. Более 80 отелей, самый маленький на 150 номеров, а самый большой на 1 тыс. номеров", - рассказал он в Facebook.

По его словам, планируется также создание площадки для проведения музыкальных фестивалей вместимостью до 50 тыс. человек.

Проектом предусмотрено открытие первых отелей в 2022 году, сообщил Аскеров. Согласно плану, курорт примет первый миллион туристов в 2025 году, и к 2030 году их число достигнет 6 млн ежегодно.

"После окончания карантина обязательно проведем публичную презентацию проекта для широкой общественности", - написал он.

Аскеров добавил, что проект создан по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, архитектором проекта выступила команда Сергея Гусева, а одним из идейных авторов является председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. Кроме того, по его словам, Михаил Саакашвили представлял проект на парламентских слушаниях в 2016 году.

Теги: #инвестиции #курорт #одесская_область
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