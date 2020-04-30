Экономика

14:52 30.04.2020

Из 30 тыс. заведений общественного питания в Украине, 12 тыс. ликвидированы из-за кризиса - нардеп Потураев

2 мин читать
Из 30 тыс. заведений общественного питания в Украине, 12 тыс. ликвидированы из-за кризиса - нардеп Потураев

Из 30 тыс. предприятий в сфере общественного питания, которые были в Украине до начала пандемии коронавируса и сопутствующему ей экономическому кризису, 12 тыс. ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности, заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Согласно данным по HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе/кейтеринг - ИФ) до карантина у нас было 30 тысяч заведений общественного питания в Украине: от маленького кафе/бара до большого ресторана. 12 тыс из этих 30 – ликвидированы. Не в смысле "закрылись на карантин", а в смысле "ликвидировались как предприятия", - заявил Потураев в интервью "Интерфакс-Украина".

Нардеп не исключает закрытие 40% бизнесов отрасли, в том числе и с тем, что Верховная Рада не смогла с первого раза принять изменения в государственный бюджет.

"Возможно, это связано с тем, что нам не удалось с первого раза принять бюджет, а именно в том пакете, который был связан с бюджетом, было соответствующее законодательное основание для запуска процедуры форс-мажора. Так что люди могли закрыться, потому что они не в состоянии выполнять свои обязательства по аренде", - добавил заместитель председателя комитета.

По словам Никиты Потураева, часть из ликвидированных предприятий могут вернуться к своей деятельности после окончания карантина: "Возможно, кто-то из этих 12 тыс. ликвидированных предприятий вернется, но мы не знаем, сколько и это проблема".


Полный текст интервью будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #общепит #питание #рестораны #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:27 29.04.2020
Депутаты настаивают на временном статусе назначенных во время карантина руководителей и продлении льгот для ФЛП — законопроект

Депутаты настаивают на временном статусе назначенных во время карантина руководителей и продлении льгот для ФЛП — законопроект

14:37 29.04.2020
Из-за действующей налоговой политики более 2 млн предпринимателей могут пополнить ряды безработных – нардеп Южанина

Из-за действующей налоговой политики более 2 млн предпринимателей могут пополнить ряды безработных – нардеп Южанина

14:37 29.04.2020
Швейцарский бизнес отмечает важность фискальной ответственности, поддержки от МВФ и продолжения реформ для привлечения инвестиций в Украину

Швейцарский бизнес отмечает важность фискальной ответственности, поддержки от МВФ и продолжения реформ для привлечения инвестиций в Украину

14:11 29.04.2020
Начиная с декабря 2019 года ЕС предоставил 123,5 млн грн предпринимателям с Донбасса по программе FinancEast

Начиная с декабря 2019 года ЕС предоставил 123,5 млн грн предпринимателям с Донбасса по программе FinancEast

13:41 29.04.2020
Правительство предлагает Раде разрешить предоставлять кредиты малым предпринимателям под госгарантии

Правительство предлагает Раде разрешить предоставлять кредиты малым предпринимателям под госгарантии

12:37 29.04.2020
Киев предлагает финансово-кредитную поддержку бизнеса – мэр

Киев предлагает финансово-кредитную поддержку бизнеса – мэр

20:04 28.04.2020
"Интерпайп" и фонд "Видродження региона" передали партию СИЗ медикам Днепра

"Интерпайп" и фонд "Видродження региона" передали партию СИЗ медикам Днепра

11:33 27.04.2020
Мэр Ивано-Франковска призывает Кабмин и президента пересмотреть карантинные меры и разрешить работать малому и среднему бизнесу

Мэр Ивано-Франковска призывает Кабмин и президента пересмотреть карантинные меры и разрешить работать малому и среднему бизнесу

10:24 27.04.2020
Дубилет планирует запустить фонд ранних инвестиций, приглашает украинских предпринимателей к сотрудничеству

Дубилет планирует запустить фонд ранних инвестиций, приглашает украинских предпринимателей к сотрудничеству

20:18 24.04.2020
Трамп подписал закон о финансовой помощи бизнесу в период коронавируса почти на $500 млрд

Трамп подписал закон о финансовой помощи бизнесу в период коронавируса почти на $500 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЛАГАРД ЕС КОРОНАВИРУС ПРОГНОЗ ВВП

Лагард предупреждает о беспрецедентном спаде в еврозоне из-за коронавируса, ждет падения ВВП на 5-12% в 2020г

УКРЭКСИМБАНК УКРАВТОДОР ЗЕЛЕНСКИЙ ТРАНШ ДОРОГА

Укрэксимбанк и "Укравтодор" подписали соглашение о первом транше в 5,782 млрд грн на обновление дорог из общей суммы финансирования в 19,3 млрд грн

ЕЦБ СТАВКИ

ЕЦБ сохранил ключевые ставки, объявил о готовности увеличить масштаб программы выкупа облигаций

США ФРС ИТОГИ ЗАСЕДАНИЕ

ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, как и ожидалось

ШМЫГАЛЬ УКРАИНЦЫ КАБМИН ТРУДОУСТРОЙСТВО ЕВРОПА

Правительство готово к переговорам с желающими официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы европейскими странами - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Лагард предупреждает о беспрецедентном спаде в еврозоне из-за коронавируса, ждет падения ВВП на 5-12% в 2020г

Укрэксимбанк и "Укравтодор" подписали соглашение о первом транше в 5,782 млрд грн на обновление дорог из общей суммы финансирования в 19,3 млрд грн

ЕЦБ сохранил ключевые ставки, объявил о готовности увеличить масштаб программы выкупа облигаций

Экономика Италии вошла в рецессию в I квартале, безработица в марте неожиданно упала

Безработица в еврозоне в марте выросла слабее прогноза - до 7,4%

Украина провела тестовые поставки газа в Польшу из Словакии и своих ПХГ на случай остановки работы газопровода "Ямал-Европа"

ВВП еврозоны в I квартале упал на рекордные 3,8%, ожидалось снижение на 3,5%

"Укрспирт" поставил 4 млн л сырья для антисептиков, завершил его производство

В Луганской области с 1 мая откроют агропродовольственные рынки

Падение ВВП Франции было рекордным в I квартале - 5,8%, экономика вошла в рецессию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА