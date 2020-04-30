Из 30 тыс. заведений общественного питания в Украине, 12 тыс. ликвидированы из-за кризиса - нардеп Потураев

Из 30 тыс. предприятий в сфере общественного питания, которые были в Украине до начала пандемии коронавируса и сопутствующему ей экономическому кризису, 12 тыс. ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности, заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Согласно данным по HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе/кейтеринг - ИФ) до карантина у нас было 30 тысяч заведений общественного питания в Украине: от маленького кафе/бара до большого ресторана. 12 тыс из этих 30 – ликвидированы. Не в смысле "закрылись на карантин", а в смысле "ликвидировались как предприятия", - заявил Потураев в интервью "Интерфакс-Украина".

Нардеп не исключает закрытие 40% бизнесов отрасли, в том числе и с тем, что Верховная Рада не смогла с первого раза принять изменения в государственный бюджет.

"Возможно, это связано с тем, что нам не удалось с первого раза принять бюджет, а именно в том пакете, который был связан с бюджетом, было соответствующее законодательное основание для запуска процедуры форс-мажора. Так что люди могли закрыться, потому что они не в состоянии выполнять свои обязательства по аренде", - добавил заместитель председателя комитета.

По словам Никиты Потураева, часть из ликвидированных предприятий могут вернуться к своей деятельности после окончания карантина: "Возможно, кто-то из этих 12 тыс. ликвидированных предприятий вернется, но мы не знаем, сколько и это проблема".



Полный текст интервью будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"