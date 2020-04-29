МХП передал 145 тыс. пайщикам семена овощных культур для поддержки в условиях карантина

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) обеспечил 145 тыс. своих пайщиков в 12 областях Украины подарочными наборами с семенами овощных культур для их поддержки в условиях пандемии.

Согласно пресс-релизу компании в среду, МХП совместно с благотворительным фондом "МХП - Общине" реализовал социальный проект "Посейте семена с МХП", предусмотренный для арендодателей компании.

Региональные команды компании объехали около 70 районов и передали подарочные наборы из шести пакетов овощных культур (огурец, свекла, морковь, петрушка, редис и капуста) 145 тыс. пайщикам, соблюдая все санитарные требования и правила - семена передавали через почтовые ящики.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом - до $215 млн. Выручка в 2019 году увеличилась на 32% - до $2,06 млрд.