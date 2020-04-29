Экономика

13:19 29.04.2020

МХП передал 145 тыс. пайщикам семена овощных культур для поддержки в условиях карантина

1 мин читать
МХП передал 145 тыс. пайщикам семена овощных культур для поддержки в условиях карантина

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) обеспечил 145 тыс. своих пайщиков в 12 областях Украины подарочными наборами с семенами овощных культур для их поддержки в условиях пандемии.

Согласно пресс-релизу компании в среду, МХП совместно с благотворительным фондом "МХП - Общине" реализовал социальный проект "Посейте семена с МХП", предусмотренный для арендодателей компании.

Региональные команды компании объехали около 70 районов и передали подарочные наборы из шести пакетов овощных культур (огурец, свекла, морковь, петрушка, редис и капуста) 145 тыс. пайщикам, соблюдая все санитарные требования и правила -  семена передавали через почтовые ящики.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом - до $215 млн. Выручка в 2019 году увеличилась на 32% - до $2,06 млрд.

Теги: #мхп #подарки #паи #семена #карантин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:51 29.04.2020
Кабмин после 11 мая будет использоват инструмент адаптивного регионального карантина - премьер

Кабмин после 11 мая будет использоват инструмент адаптивного регионального карантина - премьер

12:09 29.04.2020
У здания правительства Украины предприниматели требуют ослабления карантинных ограничений

У здания правительства Украины предприниматели требуют ослабления карантинных ограничений

12:00 29.04.2020
Контроль продрынков будет осуществлять Госпродпотребслужба - Степанов

Контроль продрынков будет осуществлять Госпродпотребслужба - Степанов

11:07 29.04.2020
Украина не сможет использовать мобильные приложения для контроля распространения вируса пока не введет обязательную регистрацию абонентов – СЕО lifecell

Украина не сможет использовать мобильные приложения для контроля распространения вируса пока не введет обязательную регистрацию абонентов – СЕО lifecell

11:01 29.04.2020
Профильный комитет рады планирует рассмотреть возможность ускорить открытие плановой стоматологической помощи – Радуцкий

Профильный комитет рады планирует рассмотреть возможность ускорить открытие плановой стоматологической помощи – Радуцкий

10:04 29.04.2020
МВД Украины отложило запуск системы видеофиксации нарушений ПДД до завершения карантина

МВД Украины отложило запуск системы видеофиксации нарушений ПДД до завершения карантина

04:38 29.04.2020
Суд оштрафовал одного из участников драки в Гидропарке на 17 тыс. грн

Суд оштрафовал одного из участников драки в Гидропарке на 17 тыс. грн

22:37 28.04.2020
В первых числах мая Кабинет министров Украины планирует утвердить постановление о выходе из карантина

В первых числах мая Кабинет министров Украины планирует утвердить постановление о выходе из карантина

22:21 28.04.2020
В Испании и Франции готовят ослабление ограничений, принятых из-за Covid-19

В Испании и Франции готовят ослабление ограничений, принятых из-за Covid-19

22:14 28.04.2020
Из-за вспышки коронавируса с 29 апреля на карантин закрывается Каховка

Из-за вспышки коронавируса с 29 апреля на карантин закрывается Каховка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины запустит программу кредитов предпринимателям под госгарантии - премьер

"Укрзализныця" в 2019г увеличила чистую прибыль в 14,7 раза, EBITDA на 6%

Авиакомпания Wizz Air откроет базу в аэропорту "Львов" в июле

Основания для увольнения главы НБУ отсутствуют - глава профильного комитета Рады

"Нафтогаз" в 2019г увеличил чистую прибыль в 5,5 раз, уплатит 48,2 млрд грн дивидендов

ПОСЛЕДНЕЕ

Шмыгаль анонсировал проведение 29 апреля Антикризисного энергетического штаба

Кабмин ограничил размер зарплаты руководителей исполнительных органов и членов набсоветов до 47 тыс. грн на время карантина

Правительство Украины запустит программу кредитов предпринимателям под госгарантии - премьер

Киев предлагает финансово-кредитную поддержку бизнеса – мэр

"Укрзализныця" в 2019г увеличила чистую прибыль в 14,7 раза, EBITDA на 6%

AB InBev Efes Украина передаст 4 аппарата ИВЛ в больницы Харькова, Чернигова и Николаева

НБУ выпустит в июне монеты номиналом 10 грн в объеме 5 млн штук

Бюджетное возмещение НДС будет разблокировано в среду - глава Минфина

Кабмин утвердил схему должностных окладов на таможне

Накопительная пенсионная система должна быть построена на уже существующих государственных и частных институтах – Минсоцполитики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА