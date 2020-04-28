Экономика

13:53 28.04.2020

Украинские компании и экспортно-ориентированные предприятия вновь начали испытывать проблемы со своевременным возмещением НДС

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Украинские компании и экспортно-ориентированные предприятия вновь начали испытывать проблемы со своевременным возмещением НДС

Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ) вновь задерживает своевременное бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) компаниям и предприятиям за поставленную на экспорт продукцию, которые наполняют государственный бюджет валютной выручкой.

Как сообщали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе крупнейшей в Украине горно-металлургической группе "Метинвест", сумма не возмещенного компании в автоматическом режиме НДС составила около 1 млрд грн.

"Крайний срок возмещения НДС в автоматическом режиме за февраль был вчера, однако предприятия группы не получили средства за поставленную на экспорт продукцию. Всего по группе около 1 млрд грн не возмещенного НДС. Крупнейшие получатели налога - ММК им. Ильича, Центральный ГОК, а также совместные с "Метинвестом" предприятия "Запорожсталь" и Южный ГОК", - пояснили в пресс-службе.

При этом в компании отметили, что в последний раз подобная проблема с автоматическим возмещением НДС была в январе текущего года, подчеркнув, что это оборотные средства предприятий, на которые закупается сырье, расплачиваются по контрактам с подрядчиками и выплачивается зарплата.

В свою очередь, согласно данным Госказначейства, последнее бюджетное возмещение НДС было 22 апреля - 5,35 млрд грн - и оставалось неизменным в последнюю неделю, указывает ГКСУ.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", в целом по крупным компаниям задержка автоматического возмещения НДС составляет около 4 млрд грн.

Как сообщалось, "Метинвест" решил отказаться от "налоговых каникул", предусмотренных законом №3220 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" для поддержки бизнеса в период действия карантинных мер против коронавируса. Сумма налоговых отчислений, которые будут выплачены предприятиями группы в местные бюджеты в льготный период, превысит 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость).

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #ндс #гксу
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