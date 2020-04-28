Экономика

09:30 28.04.2020

Росатом готовится к поставке ядерного топлива для АЭС в Беларуси

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Росатом готовится к поставке ядерного топлива для АЭС в Беларуси

ГК "Росатом" готовится к поставке ядерного топлива для АЭС в Беларуси.

"На Белорусской и Ленинградской АЭС идут предпусковые работы, готовимся к завозу свежего топлива в Беларусь. На этой площадке продолжается плановая ротация персонала. На прошлой неделе доставили очередную группу работников, 43 человека. В ближайшие дни к отправке в Беларусь готовятся еще несколько групп работников "Росатома" и подрядных организаций", - сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в видеообращении, размещенном на сайте "Росатома".

Как сообщалось, в середине апреля инжиниринговый дивизион "Росатома" - группа ASE завершила горячую обкатку реакторной установки энергоблока N1 Белорусской АЭС, что является самым масштабным этапом программы подготовки атомного объекта к вводу в эксплуатацию.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго республики сообщало, что планируется обеспечить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Теги: #ядерное_топливо #росатом #аэс #беларусь
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